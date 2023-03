Black-Wings-Stürmer Emilio Romig für drei Spiele gesperrt

Das Department of Players Safety hat Romig für einen Stockschlag für drei Spiele gesperrt und zusätzlich mit einer Geldstrafe in der Höhe von 750 Euro belegt. Was war passiert? Romig hat am Dienstagabend unmittelbar nach Ende des zweiten Drittels, in dem Bozen die Führung gegen Linz von 1:0 auf 4:0 erhöht hat, zwei Checks von Gegenspielern erhalten. Der zweite Check von Ryan Culkin ging gegen den Nackenbereich des Linzers, woraufhin sich Romig umgedreht hat und einen Stockschlag gegen den Nacken von Culkin gerichtet hat. Bereits im Spiel wurde Romig mit einer großen Strafe (5 plus Spieldauer) belegt. Sein Gegenspieler blieb von einer Bestrafung verschont.

Romig fehlt den Linzern damit in den beiden verbleibenden Spielen der Viertelfinalserie am Freitag und Sonntag. Sollte es am Dienstag ein Spiel 7 in Bozen geben, würde er auch da fehlen. Sollten die Linzer zweimal gewinnen, müsste Romig auch im ersten Halbfinalspiel (Gegner wäre Salzburg) zuschauen. Sollte Linz ausscheiden, würde es für den gebürtigen Wiener das Saisonende bedeuten. Eventuell würde er sogar noch ein Spiel der Sperre in die kommende Saison mitnehmen.

Romig erzielte drei der fünf Linzer Treffer in den bisher vier Spielen der Viertelfinalserie gegen den HCB Südtirol.

Die Szene samt Analyse des DOPS im Video:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.