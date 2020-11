Black Wings stark verbessert, aber glücklos

Die in den Offensivlinien neu zusammengestellten Linzer, bei denen Andrew Kozek und ab dem zweiten Drittel Stefan Gaffal verletzt fehlten, zeigten sich von Beginn weg defensiv deutlich verbessert und ließen nur sehr wenige Torchancen der Steirer zu. Je länger das Spiel dauerte, desto besser wurden auch die Chancen der Gäste in der Offensive. Brian Lebler (11.), Andreas Kristler (14.) und Will Pelletier (24.) scheiterten mit Großchancen am starken Grazer Schlussmann Rodrigue. Topscorer Dragan Umicevic schoss die Linzer in der 36. Minute in Führung. Diese hielt bis zur 54. Minute, dann drehte der Tabellenführer die Partie. Der Ex-Linzer Hunter Fejes setzte mit einem Empty-Net-Treffer (59.) den Schlusspunkt zum 3:1 und besiegelte die zehnte Niederlage der Linzer in den jüngsten elf Spielen. Der Platz am Tabellenende bleibt den Linzern also zumindest bis morgen erhalten. Morgen geht’s gegen Vienna Capitals weiter. (prinz)

