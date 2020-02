Jetzt dürfen sich die Black Wings, die am Freitag Dornbirn in der Eishockey-Qualirunde nach 1:2-Rückstand 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) niederrangen, nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Der Play-off-Einzug ist praktisch beschlossene Sache, rechnerisch fehlt drei Matches vor Beginn des Viertelfinales (am 4. März) nur noch ein Punkt.