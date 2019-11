Black Wings sind in der Bringschuld

Der Verein lässt sich nicht lumpen und spendiert den Eishockeycracks der Black Wings gleich zwei Hotelnächtigungen, um die Strapazen des "Kilometerfressens" im Bus minimal zu halten. Heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gastiert der EHC bei der "Schießbude" der Erste Bank Liga, Innsbruck. Samstagmittag bekommen die Linzer die Möglichkeit, in der Tiroler Olympiaworld zu trainieren. Am Sonntag (16 Uhr) steigt dann im 122 Kilometer von Innsbruck entfernten Bozen das Kräftemessen mit dem HCB Südtirol.

"Das leisten wir uns. Jetzt gilt es, dranzubleiben, denn in keiner anderen Meisterschaft in Europa geht es so eng zu wie bei uns", rechnet Wings-Manager Christian Perthaler vor. Den Zweiten Bozen (35) und den Sechsten Linz (33) trennen nur zwei Punkte.

Das erste Etappenziel muss zumindest Platz fünf nach dem Grunddurchgang, in dem ungefähr Halbzeit ist, sein. Dafür braucht es auf Seiten der Black Wings mehr Konstanz. Vergangene Woche war die 1:5-Pleite in Villach nur 72 Stunden nach einem 5:1-Sieg über die "Adler" der Klubspitze ein Dorn im Auge. "Natürlich wurmt so etwas. Das ist eine reine Kopf- und Einstellungssache. Wir müssen diese Wankelmütigkeit loswerden", weiß Perthaler.

Charaktertest in Innsbruck

Keine Frage, dass das heutige Duell mit Innsbrucks zuletzt zahnlosen "Haien" zum Charaktertest wird. Der EHC reist nach einem souveränen 6:0-Triumph über Dornbirn am Sonntag mit breiter Brust an, auf der Gegenseite wartet ein Kontrahent, der zum einen personell aus dem letzten Loch pfeift und zum anderen am Dienstag in ein 2:7-Heimdebakel gegen Fehérvár geschlittert ist.

Nach einer 2:0-Führung kassierte Ex-NHL-Goalie Scott Darling (30), der nach einem Alkoholentzug mit den Chicago Blackhawks 2014/15 den berühmten Stanley Cup gewonnen hatte, vier Tore binnen 128 Sekunden.

Die Tiroler haben insgesamt 91 Gegentreffer geschluckt – und damit weit mehr als jedes andere Liga-Team. Aus dieser Defensivschwäche müssen die Linzer, die die bisherigen Saisonduelle knapp gewonnen haben (5:4, 4:3), Kapital schlagen. Übrigens wieder mit Angreifer Marek Kalus, der sich nach seiner Fingerblessur zurückmeldet. Der Tscheche traf in beiden Matches gegen die "Haie".

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at