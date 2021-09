Die Black Wings feiern einen gelungenen Abschluss des Testspielprogramms: Am Sonntagabend konnten sich die Linzer mit 3:1 gegen die Graz 99ers durchsetzen. Nach dem 0:1 durch den Ex-Linzer Daniel Oberkofler dauerte es bis in die Schlussphase, bis die Oberösterreicher anschreiben konnten. Emilio Romig konnte in Minute 55 in nummerischer Überlegenheit einen Schuss am guten Grazer Schlussmann Felix Nussbacher vorbei bugsieren.