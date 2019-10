Black Wings siegten gegen Innsbruck mit Bauchweh und Pfiffen

Niclas Lundsgaard und Milan Zrnic haben beim 5:4-(2:1, 1:1, 2:2)-Sieg der Black Wings über Innsbruck mehr Aufmerksamkeit von den 4400 Besuchern in der Keine-Sorgen-EisArena bekommen, als den beiden Eishockey-Referees lieb war. „Ohne Schiris habt ihr keine Chance“, skandierten die Fans nach dem Ausgleich der Tiroler zum 3:3 (47.). Pfeifkonzert inklusive. Diesem Treffer war eine umstrittene Zweiminutenstrafe gegen Justin Florek, dem Schützen des 3:1 (32.), vorausgegangen.

Die Linzer können diese Nebengeräusche verkraften. Ende gut, alles gut. Mark McNeill stellte nach exakt 51:38 Minuten mit dem 4:3 die Weichen für den zweiten Heimsieg in Folge. Damit kletterte der EHC mit Bauchweh zum ersten Mal in dieser noch jungen Saison in die Top fünf, die sich direkt für die Play-offs qualifizieren.

Die Wings machten sich das Leben aber härter als notwendig. Zuhause sollte man sich nicht den Luxus leisten, zwei Zwei-Tore-Vorsprünge (2:0, 3:1) aus der Hand zu geben. Das erste Drittel war richtig gut, mit dem Anschlusstreffer der Tiroler 51,3 Sekunden vor Ende des ersten Drittels riss aber ein bisschen der Faden in dieser temporeichen Partie. Linz hatte ein großes Plus: Die Mannschaft von Tom Rowe kann die Schlagzahl erhöhen, wenn es drauf ankommt.

Trotzdem gilt es einiges zu verbessern. „Wir machen noch zu viele Fehler, die müssen wir minimieren“, sagte Kapitän Brian Lebler, der in der 6. Minute das 1:0 und damit sein siebentes Saisontor erzielt hatte. Das 2:0 (19.) ging auf das Konto von Matt Finn, der seinen ersten Volltreffer in der Erste-Bank-Liga erzielte. Marek Kalus’ Schuss ins leere Gehäuse 35 Sekunden vor Schluss beendete das Zittern – 5:3. „Wir haben drei Punkte geholt, das ist okay. Aber wir machen Spielzüge, die wir nicht bringen sollten. Wir hätten die Führung besser verteidigen müssen“, analysierte Linz-Coach Rowe.

Für die Black Wings geht’s mit drei Heimspielen weiter. Am Freitag kommt es zur Chance zur Revanche gegen die Vienna Capitals, die vor drei Tagen mit 4:2 die Oberhand behielten. Am Sonntag gastiert Salzburg in Linz, am 12. November Znojmo.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at