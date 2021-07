Black Wings schlossen Kaderplanung mit Center Boyd ab

Wie der Eishockey-Club aus Linz am Freitag bekannt gab, wurde der 35-jährige Kanadier, der auch die kasachische Staatsbürgerschaft besitzt, für die kommende Saison verpflichtet. Boyd war in der NHL unter anderem für die Calgary Flames und Montreal Canadiens im Einsatz. In der KHL spielte er zuletzt für Barys Nur-Sultan aus Kasachstan.

Boyd ist auch Mitglied der kasachischen Nationalmannschaft. Aufgrund der Corona-Pandemie entschied er sich in den vergangenen Monaten gegen ein Engagement in der KHL und war damit vereinslos. "Wir müssen daher zum Start vielleicht ein wenig Geduld mit ihm haben. Er ist aber ein erfahrener Vollprofi. Ich bin überzeugt, dass es nicht lange dauern wird, bis wir ihn auf seinem gewohnten Niveau spielen sehen", sagte Black-Wings-Trainer Dan Ceman.