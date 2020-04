Black-Wings-Präsident Freunschlag holt zum verbalen Rundumschlag aus

Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag, der seit ein paar Wochen heftiger Kritik ausgesetzt ist, steht den „Oberösterreichischen Nachrichten“ derzeit für Stellungnahmen nicht zur Verfügung. Das ist zu akzeptieren.

Heute hat der 50-jährige Unternehmer in anderen Medien (Tips und LT1) zum verbalen Rundumschlag ausgeholt. Hallenbetreiber Linz AG, der mangels Vertrauens den am 30. April auslaufenden Pachtvertrag mit den „Black Wings“ nicht verlängern wird, Ex-Manager Christian Perthaler, die Opposition des neugegründeten „Eishockey-Vereins Linz“ und auch die Medien (nach Durchsicht der allgemeinen Meldungslage dürfen sich in erster Linie die OÖN angesprochen fühlen) bekommen ihr Fett ab.

„Das werden wir auch durchsetzen“

Thema Halle: Freunschlag geht auf Konfrontationskurs mit Erich Haider, dem Generaldirektor der Linz AG. Aus seiner Sicht ist die Aufforderung zur Hallenräumung, mit der in der Folge der Lizenzverlust für die höchste Eishockey-Spielklasse (derzeit EBEL) verbunden wäre, nicht tragbar. „Das ist schon sehr, sehr schlimm gewesen, weil es so eine Ungerechtigkeit war. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Es gibt Verträge, an die sich auch die Linz AG halten muss – das werden wir auch durchsetzen“, sagte Freunschlag im Interview mit den „Tips“.

Was werden seine nächsten Schritte sein? „Priorität hat die Sicherung der Eishalle. Wir werden unser Recht durchsetzen müssen.“ Laut seiner Auffassung könne man die Verträge, die es nun schon seit 14 Jahren gäbe, nicht einfach kündigen. Für Freunschlag brauche es dazu einen wichtigen Grund. Ein solcher komme jedoch nicht im Schreiben der Linz AG vor. „Das werden wir bekämpfen“, sagte der Immobilien-Unternehmer.

"Das haben sie jetzt erfunden"

Auch im Fernsehen auf „LT1“ setzt sich der Black-Wings-Präsident, der in einer Vorstandssitzung am 16. März (zu den Kompetenzen Perthalers) in seiner Doppelfunktion als Präsident und Kassier seine drei (ehemaligen) Vizepräsidenten Karl Egger, Peter Zauner und Peter Matausch überstimmt hatte, zur Wehr.

Die Linz AG habe laut LT1 Freunschlag seit vergangenem November mehrmals darauf hingewiesen, dass man die Vertragsverlängerung nur dem Verein, nicht aber der GmbH (im Besitz der Familie Freunschlag) gestatten werde. „Ich weiß nichts davon, dass ich irgendwas verweigert hätte bei der Linz AG. Es war nie ein Problem da. Ich weiß auch nichts vom November, dass da irgendwas gewesen ist. Das haben sie jetzt erfunden. damit sie vielleicht einen Grund haben. Denn es hat nie einen Grund gegeben. Wir haben immer alles erfüllt, alles gemacht.“

"Keiner hat etwas gesagt"

Thema „Eishockey-Verein Linz“: Die mächtige Gegenbewegung mit vielen potenten und ehemaligen „Black Wings“-Sponsoren sowie dem Trio Egger, Zauner, Matausch ist Freunschlag naturgemäß ein Dorn im Auge. Er sei von der Nachricht der Neugründung des Klubs, der fristgerecht einen Antrag auf Neuaufnahme in die Eishockeyliga gestellt hat, völlig überrascht worden.

Dazu habe es vorab keine Information an ihn gegeben, auch nicht von Seiten der Sponsoren: „Keiner hat etwas gesagt - LIWEST und die Linz AG haben zuvor die Demokratisierung des Vereins und die finanzielle Offenlegung gefordert - die habe ich ihnen zugesagt“, berichtete Freunschlag in den „Tips“.

„Ich bin mir sicher, dass es die falschen Personen sind“

Thema Vernünftige Lösung: Grundsätzlich bekundet Freunschlag Bereitschaft, mit der Opposition (“Eishockey-Verein Linz“) Gespräche zu führen. „Ich glaube schon, dass es diese Möglichkeit gibt, eine Lösung zu finden. Aber zuerst wird gekämpft. So eine unfaire Hallenkündigung kann nicht sein in dieser Welt“, betonte Freunschlag auf „LT1“.

Den neuen „Eishockey-Verein Linz“ sieht er skeptisch. Das formuliert er in aller Deutlichkeit: „Ich bin mir sicher, dass es die falschen Personen sind, die einen Verein führen. Ich habe immer gesagt: Wenn der Richtige kommt, der mit Herzblut daran arbeitet, kann er es freiwillig haben.“

Der „EV Linz“ dürfte offenbar nicht in diese Kategorie fallen. Dabei streben Freunschlags ehemalige Vorstandskollegen bei den Black Wings, Egger, Zauner und Matausch, gar keine führenden Positionen im neuen Klub an.

Die Wortspende, dass die „falschen Personen“ am Werk seien, quittiert Egger, der Sprecher des EV Linz, mit einem Lächeln und einer stoisch ruhigen Antwort: „Das ist eine unfaire Bemerkung, aber ich kommentiere das nicht weiter. Wir lassen uns auf solche Scharmützel nicht ein, sondern gehen unseren eingeschlagenen demokratischen Weg weiter. Und natürlich wollen wir, dass dieser Verein auch Black Wings heißt. Aber nicht um jeden Preis.“

Will Freunschlag drei Millionen für die „Black Wings“?

Würde es - so formuliert es Freunschlag gegenüber den „Tips“ - zu einer „Kampfabgabe“ kommen, so müsse man ihm die in den vergangenen Jahren getätigten persönlichen Investitionen auch abgelten: „Es ist logisch, das man nicht einfach geht und drei Millionen herschenkt. Ich habe meine Arbeitszeit da 14 Jahre hineingesteckt und das hat mir auch Spaß gemacht und dafür werde ich nie etwas verlangen. Aber die Mittel, die man selber hineingesteckt hat, möchte man schon zurückhaben.“ Über die Art und Weise der Rückerstattung, etwa was eine Ratenzahlung angeht, sei er nach wie vor gesprächsbereit.

Für Egger ist diese Summe von drei Millionen Euro „nicht nachvollziehbar“.

„Wenn der Abstand weit genug ist und ich einen Zeugen dabei habe“

Ob sich Freunschlag vorstellen könnte, sich mit der Opposition noch einmal an einen Tisch zu setzen?, fragten die „Tips“. „Das kann ich mir schon noch vorstellen, wenn der Abstand weit genug ist und ich einen Zeugen dabei habe“, gibt sich Freunschlag misstrauisch.

Das Vorgehen in der vergangenen Zeit hätte einen riesengroßen - auch finanziellen Schaden - hinterlassen: „Da kann man kein Vertrauen in die Leute haben“. Statt eines Zeugen könnte sich der Unternehmer auch die Aufzeichnung des Gesprächs vorstellen, wichtig sei ihm aber eine Absicherung.

„Das Ergebnis ist viel, viel schlechter geworden“

Thema Christian Perthaler: An seinem ehemaligen Langzeit-Manager lässt der Black-Wings-Präsident kein gutes Haar. Die beiden befinden sich aktuell in einem Rechtsstreit. Freunschlag hatte Perthaler, der sich in Kurzarbeit befindet, per 31. Juli gekündigt, der Wahl-Wilheringer, der seit 2001 bei den „Black Wings“ war, klagte daraufhin.

Was wirft Freunschlag Perthaler auf „LT1“ vor? „Das ist eine längere Geschichte, geht schon drei Jahre zurück. Wir haben damals aufgrund einer Zusage unserer Hauptsponsoren das Spielerbudget massiv erhöht, leider ist der Effekt eingetreten, dass die Leistung oder das Ergebnis viel, viel schlechter geworden ist. Er hat dann gesucht, unmöglich, dass so etwas passiert und so weiter. Man hat dann gesucht, wo der Fehler liegt. Manchmal ist halt der Trainer schuld gewesen oder das Verletzungspech schuld gewesen. Und man hat Herrn Perthaler immer wieder die Chance gegeben. Ja, das ist halt ein Pech. Nächstes Jahr machen wir es besser. Und hat dann im nächsten Jahr wieder dasselbe gehabt - und im dritten Jahr wieder dasselbe. Im dritten Jahr sogar am Anfang der Saison haben wir gesagt, wie tun wir jetzt? Weil zwei Jahre schlecht mit so einem hohem Budget kann ja nicht selbst. Und der Herr Perthaler selbst hat gesagt: Wenn das heuer nicht funktioniert mit dem gleichen Geld, dann gehe ich selbst, weil das peinlich ist für mich.“

Auf die Frage der "Tips", was er Perthaler wünsche, sagte Freunschlag: „Dass er in Innsbruck einen Job kriegt, dann ist die Sache erledigt.“

„Es kommt so rüber, als hätten wir getrickst“

Thema mediale Kritik: Gegenüber den „Tips“ beklagte sich Freunschlag über die Angriffe gegen seine Familie (der Verfasser dieser Zeilen fühlt sich angesprochen): „Das sind Geschehnisse, wo ich mich frage, warum ich das alles überhaupt mache. Das ist alles ehrenamtlich, mein Herz hängt am Verein und ich will nicht, dass dieser zugrunde geht“, sagte Freunschlag, der genau das bei einer Übernahme durch den neuen Verein befürchte.

„Man zieht da meine Frau hinein, weil sie bei der Black Wings Marketing GmbH Gesellschafterin ist“, wird Freunschlag in den „Tips“ zitiert. Ein Umstand, den es nur deswegen gäbe, weil dies so vom Finanzamt verlangt worden sei.

Und noch etwas stößt Freunschlag sauer auf: die vielerorts thematisierten Finanzen. „Jetzt wird da behauptet, dass die finanzielle Struktur durchleuchtet gehört, weil es da angeblich Fehler gäbe - die gibt es nicht“, betont er.

Sowohl die ehemaligen Vizepräsidenten als auch der Hauptsponsor hätte die Möglichkeit gehabt, Einsicht zu nehmen. „Es wird so dargestellt, wie wenn wir da etwas zu verstecken hätten“, sagt Freunschlag zu den „Tips“.

Dieser fühle sich auch durch bestimmte Medienberichte ungerecht behandelt und als Bösewicht dargestellt: „Es kommt so herüber, als hätten wir getrickst oder Geld abgezogen. Das stimmt nicht.“

