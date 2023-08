Black Wings präsentieren neue Sponsoren, Steel Wings neuen Namen

Mit der Präsentation des neuen Heim-Trikots werden die Black Wings am Mittwoch zwei neu gewonnene Sponsoren enthüllen. Beide "Premiumpartner" stammen aus der Region und werden am Mittwoch ab 11 Uhr in einer Pressekonferenz vorgestellt. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es sich um einen Getränkehersteller und eine Bank handeln. Ebenfalls neu zum Verein kommt ein weiteres Mitglied der Vorstandsebene. Laut OÖN-Informationen handelt es sich dabei um den Posten eines Vizepräsidenten. Auch