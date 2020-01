Black Wings ohne Quintett zum Schlüsselspiel

Das Auswärtsmatch gegen den HCB Südtirol ist bei einem Blick auf die Tabelle fast schon so etwas wie ein Play-off-Match. Immerhin geht es um einen Platz in den Top Fünf, die sich für die Pick Round und damit für das Viertelfinale qualifizieren.

"Wir alle wissen, dass es wichtig ist", sagte Verteidiger Troy Rutkowski, der beim 1:2 gegen Salzburg das Tor der Linzer erzielt hat. Gemessen an einem Schussverhältnis von 55:18 war die Ausbeute einfach viel zu mager. Der EHC muss effizienter werden – allerdings ohne ein Quintett. Nach Mario Altmann, Stefan Gaffal, Daniel Woger und Mark McNeill meldete sich auch der angeschlagene Dan DaSilva, der 13 Saisontreffer zu Buche stehen hat, ab.

Zumindest der bis dato letzte Auftritt in der Bozener Palaonda nährt die Zuversicht. Am 1. Dezember gewannen die Black Wings nach 0:1- und 2:3-Rückstand 4:3. Außerdem hat der italienische Serienmeister seine beiden jüngsten Heimspiele in den Sand gesetzt – 2:3 nach Penaltyschießen gegen Dornbirn, 1:2 gegen Graz. Auch Bozen spürt den Druck.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at