Black Wings mussten sich in Budweis mit 3:7 geschlagen geben

Der tschechische Extraligist ging früh durch einen Doppelschlag von Tomas Chlubna und dem Ex-Salzburger Brent Harris (beide 7. Minute) mit 2:0 in Führung. Budweis-Kapitän Milan Gulas erhöhte in der 12. Minute in doppelter Überzahl sogar auf 3:0. Black-Wings-Goalie Thomas Höneckl war bei allen drei Gegentreffern machtlos. In der 16. Minute gelang Graham Knott nach Romig-Vorlage etwas gegen den Spielverlauf das 1:3.

Im Mitteldrittel verkürzte Nico Feldner nach überstandener Unterzahlsituation auf 2:3 (23.), Budweis schlug aber wieder zurück und erzielte durch Lukas Pech das 4:2 (26.). Unmittelbar davor schien es, als könnten die Linzer die Partie ausgleichen.

Im Schlussdrittel stürmten zunächst wieder die Gäste. Danach vergaben aber auch die Linzer einige gute Einschussmöglichkeiten, ehe Nico Feldner abermals verkürzen konnte (53.). Die Black Wings wurden offensiver und wurden durch die entstehenden Räume mehrmals überlaufen. Martin Hanzl (56.), Josef Kolacek (58.) und Milan Gulas (59./en) trafen in der Schlussphase zum zu hoch ausgefallenen 7:3-Endstand.

Philipp Lukas hatte vor der Partie seine Sturmlinien durcheinandergemischt. St-Amant stürmte etwa mit Collins und Lebler, Feldner mit Knott und Romig und Brucker mit Stuart und Gaffal. Die vierte Reihe wurde durch Rappold, Bretschneider und Mitsch gebildet.

Der nächste Test steigt am Sonntag auswärts in Nürnberg. Das nächste Heimspiel findet am 9. September gegen Straubing statt. Tickets dafür sind online unter tickets.blackwings.at erhältlich.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

