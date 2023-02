Black Wings müssen in die Play-off-Qualifikation

Seit 21.24 Uhr, ist es amtlich: Die Steinbach Black Wings können in der letzten Runde des Grunddurchgangs am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen Fehervar nicht mehr in die Top Sechs der ICE Hockey League einziehen und damit auch kein direktes Play-off-Viertelfinalticket lösen. Die sechs Startplätze gehen an Bozen, Salzburg, Innsbruck, Villach, den KAC, der mit einem 5:0 gegen Vorarlberg alles klar machte, und die gestern spielfreien Vienna Capitals.

Die Linzer hätten in Ungarn gewinnen müssen, aufgrund der bitteren 2:3-(0:0, 0:1, 2:1/0:1)-Niederlage nach Verlängerung führt der Weg jetzt in die sogenannten Pre-Play-offs, die bereits am kommenden Dienstag im Best-of-3-Modus beginnen. Der EHC hat definitiv das Heimrecht und im Fall von Platz sieben, der derzeit belegt wird, auch das Gegnerwahlrecht. In der Verlosung ist ein Duo aus dem Trio Asiago, Graz, Pustertal.

In Szekesfehervar durften die Linzer durchaus auf ein Ende der Ergebniskrise hoffen, doch die späte 2:1-Führung, die Logan Roe in der 54. Minute herausgeschossen hatte, hielt nur 98 Sekunden. Letztlich waren die „Roten Teufel“ kaltschnäuziger und fügten den Oberösterreichern die bereits sechste Niederlage in Folge zu.

„Es ist bitter, aber wir müssen aufstehen und uns zurückkämpfen“, sagte Kapitän Brian Lebler, auf dessen Konto das zwischenzeitliche 1:1 (46.) gegangen war. Das letzte Wort hatten aber die Ungarn. Gleason Fournier traf nach exakt 62:20 Minuten zum 3:2 und ließ damit auch die vor den Livetickern mitfiebernden Wiener jubeln.

Die Black Wings liegen drei Punkte hinter den Capitals, die deshalb uneinholbar sind, weil sie drei der vier direkten Duelle mit dem EHC für sich entschieden haben.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

