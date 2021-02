Black Wings mit nächstem Schritt Richtung Play-offs

Nach einem torlosen Eröffnungsdrittel gingen die Linzer dank ihres effektiven Überzahlspiels in Führung: Marco Brucker traf nach einer halben Stunde aus kurzer Distanz. Einen zweiten Treffer des 29-Jährigen verhinderte das Lattenkreuz. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Travis Oleksuk (41.) gelang Josh Roach (50.) die Entscheidung zugunsten der Linzer, die – den Grunddurchgang mit eingerechnet – nun bei fünf Siegen in Serie halten. "Wir haben schon in den letzten Wochen gut gespielt, und das wollten wir in die Qualifikationsrunde mitnehmen", sagte Roach. Weiter geht es am Freitag auswärts gegen Villach, dann hofft Black-Wings-Trainer Dan Ceman, wieder auf den zuletzt verletzten Stürmer Dennis Yan zählen zu können.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.