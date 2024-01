Wiedersehen der Black Wings mit der launischen Diva

Wenn die Steinbach Black Wings mit einem 5:2-Sieg in Villach im Rücken und hunderten Schlachtenbummlern im Schlepptau am Mittwoch (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Salzburg gastieren, dann müssen sie gegen die launische Diva auf der Höhe sein.

Die "Roten Bullen", die am 22. Dezember in eine 1:7-Heimpleite gegen Pustertal geschlittert waren, feierten zuletzt drei Erfolge en suite. Man weiß im Moment nie, was man vom amtierenden Eishockey-Champion bekommt. Die bisherigen beiden Saisonduelle lassen eine ausgeglichene Angelegenheit erwarten. In Linz gewann Salzburg 4:3 nach Penaltyschießen, im heimischen "Volksgarten" 2:1 nach Verlängerung.

"Wir müssen mit Energie spielen, dürfen aber nicht so viele Strafen kassieren. So etwas wird bestraft", weiß Black-Wings-Trainer Philipp Lukas, der eine angriffslustige Mozartstädter Equipe erwartet: "Es wird eine sehr schwere Aufgabe, bei der wir lernen müssen, mit dem Druck umzugehen."

Goalie Rasmus Tirronen, der sich heute einer MRT-Untersuchung unterzog, wird wegen einer Unterkörperverletzung auch diesmal fehlen. Die Ausfallsdauer steht noch in den Sternen. Sein Vertreter Thomas Höneckl wusste aber beim VSV voll zu überzeugen.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

