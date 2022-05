Black Wings lotsen finnischen Torhüter von ICE-Finalisten nach Linz

Die Black Wings haben ihren Wunschkandidaten für die Position des Einser-Torhüters gefunden und bekommen: Mit Rasmus Tirronen wechselt ein Vorjahres-Finalist aus Fehervar nach Linz. Der 1,19 Meter große Finne konnte in der Vorsaison zwei Shutouts feiern und im Grunddurchgang 91,3 Prozent der Schüsse auf sein Tor abwehren. Im Playoff gelang dem 31-Jährigen nochmal eine Steigerung: Mit einer Fangquote von 92,9 Prozent war Tirronen vor allem in der Halbfinal-Serie gegen Villach einer der Schlüsselfiguren für den erstmaligen Einzug der Ungarn in ein ICE-Finale.

Tirronen freut sich bereits auf seine Teamkollegen sowie die bevorstehende Saisonvorbereitung und zeigt sich optimistisch: "Ich bin davon überzeugt, dass wir dem Linzer Publikum in der kommenden Saison wieder viele schöne Abende bescheren können“.

Rasmus Tirronen Bild: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Tirronen ist in Espoo geboren und in der Jugend der Espoo Blues groß geworden. Zwischen 2010 und 2016 spielte der Linksfänger in Nordamerika - erst am College und später in der AHL (Charlotte Checkers) und ECHL (Florida Everblades). Über Espoo United, TPS Turku und Pori Ässät sowie den EHC Visp in der zweiten Schweizer Liga fand er den Weg in die ICE Hockey League.

Ausschlaggebend für den Wechsel von Fehervar nach Linz dürfte Goalie-Trainer Jürgen Penker gewesen sein. Der Linzer soll bei einem Sommertraining mit Tirronen Bekanntschaft gemacht haben. Außerdem genießt Penker, auch Torhüter-Scout für die NHL-Franchise Florida Panthers, nach wie vor ein gutes Standing bei Torleuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben. "Rasmus ist ein extrem akribischer und harter Arbeiter, der sich ständig weiterentwickeln und verbessern will. Dazu verfügt er über jede Menge internationale Erfahrung und kennt durch sein Engagement in Fehervar auch unsere Liga sehr gut", so Penker.

Von Tirronen existiert auch das Video eines Torhüter-Fights in Finnland:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am 18. Mai starten die Black Wings den Verkauf der Dauerkarten. Die Preise wurden laut Verein nicht angehoben. Die Saisonkarte für den Stehplatz ist für Vollzahler ab 480 Euro zu haben. Den Sitzplatz gibt's ab 480 Euro. Weitere Informationen finden Sie in diesem Beitrag auf der Homepage der Black Wings.

Der vorläufige Kader der Black Wings für die Saison 2022/23

Torhüter:

Thomas Höneckl (AUT)

Rasmus Tirronen (FIN)

Verteidiger:

Gerd Kragl (AUT)

Ramon Schnetzer (AUT)

Raphael Wolf (AUT)

Martin Schumnig (AUT)

Stürmer:

Niklas Bretschneider (AUT)

Marco Brucker (AUT)

Stefan Gaffal (AUT)

Andreas Kristler (AUT)

Alexander Lahoda (AUT)

Brian Lebler (AUT/CAN)

Julian Pusnik (AUT)

Emilio Romig (AUT)

Dennis Sticha (AUT)

Trainer:

Philipp Lukas (AUT)

Mark Szücs (AUT/CAN)

Jürgen Penker (AUT)

Mehr zur neuen Saison hören Sie im Podcast mit Cheftrainer und Sportdirektor Philipp Lukas: