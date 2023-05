Black Wings lotsen Ex-Bozen-Verteidiger nach Linz

Der 31-Jährige kennt die Liga und hat bereits im Dress des HCB Südtirol und des Dornbirner EC in der Liga gespielt. In insgesamt 102 ICE-Hockey-League-Spielen gelangen dem Kanadier dabei 17 Tore und 30 Vorlagen. In der Slowakei konnte der an 83. Position von den Buffalo Sabres gedraftete Verteidiger (2010) seine Punkteausbeute sogar noch steigern: In zwei Spielzeiten in der slowakischen Extraliga stehen nach 116 Spielen 16 Tore und 70 Punkte zu Buche. Auch ein Meistertitel in der Saison 21/22 gelang dem Rechtsschützen mit Slovan. In Linz unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

MacKenzie im Dress der Dornbirn Bulldogs (li.) Bild: GEPA pictures

„Wir kennen Matt aus seiner Zeit in unserer Liga. Wir haben ihn letztes Jahr schon ins Auge gefasst und sind sehr froh über diese Verpflichtung. Er ist definitiv ein Upgrade in der Verteidigung und in allen Situationen im Spiel einsetzbar. Wir wollen nächstes Jahr mehr Gefahr von der blauen Linie ausstrahlen. Er wird uns im Spielaufbau und bei unserer Entwicklung auf jeden Fall weiterhelfen“, sagt Trainer Philipp Lukas.

Auch Neuzeugung Matt MacKenzie freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich erinnere mich sehr gut an die Arena und die leidenschaftlichen Fans in Linz. Ich kenne einige Jungs und ich freue mich sehr wieder mit ihnen zu spielen. Es fühlt sich schon jetzt wie zuhause an. Die Entwicklung des Teams war in der letzten Saison sehr beeindruckend und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir in den Playoffs weit kommen können.“

Währenddessen dürften die Zeichen Gerüchten zufolge bei einem heimischen Verteidiger auf Abschied stehen: Ramon Schnetzer hat demnach ein Angebot aus einem westlichen Nachbarland vorliegen und möchte die Chance nutzen. Für die Linzer Defensive wäre der Abgang ein kleiner Rückschlag, weil heimische Verteidiger auch in dieser Transferperiode rar gesät sind.

Kaderplanung der Steinbach Black Wings

LAUFENDE VERTRÄGE ODER VERLÄNGERT

Tor (2): Rasmus Tirronen (bis 2025), Thomas Höneckl (bis 2024)

Verteidigung (4): Gerd Kragl (bis 2025), Lorenz Lindner (bis 2024), Raphael Wolf (bis 2024), Logan Roe (bis 2024), Matt MacKenzie (bis 2024)

Sturm (13): Brian Lebler (bis 2024), Shawn St-Amant (bis 2025), Andreas Kristler (bis 2024 mit Option), Stefan Gaffal (bis 2024 mit Option), Emilio Romig (bis 2024), Brodi Stuart (bis 2024), Julian Pusnik (bis 2024), Niklas Bretschneider (bis 2025), Dennis Sticha (bis 2024 mit Option), Kilian Rappold (bis 2024), Graham Knott (bis 2024), Nico Feldner (bis 2025, Zugang vom HC Innsbruck), Jakob Mitsch (bis 2024)

VERBLEIB OFFEN

Leon Sommer, Patrick Söllinger, Marc-Andre Dorion, Ramon Schnetzer, Martin Schumnig, Marco Brucker, Michael Haga, Alexander Lahoda

Mehr zum Thema Black Wings Black Wings Zeugnisverteilung bei den Black Wings: Zwei Einser, kein Fünfer LINZ. Nach dem Schuljahr gibt's die Zeugnisverteilung, nach der Eishockeysaison die OÖN-Spielerbewertung. Zeugnisverteilung bei den Black Wings: Zwei Einser, kein Fünfer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.