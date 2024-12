3:2 - Black Wings bezwangen auch Meister Salzburg

Den Meister geschlagen, Platz drei abgesichert und dabei noch Geld für die gute Sache gesammelt - für die Steinbach Black Wings läuft es derzeit sehr rund. An diesem Wochenende konnte man mit den Siegen über Wien und Salzburg die beiden Lokalderbys für sich entscheiden und damit Platz drei in der Tabelle absichern.

Dabei griffen auch am Sonntag beim 3:2-Heimsieg über Salzburg wieder immer mehr Rädchen ineinander. Graham Knott ist so eines. Der Erstlinien-Center, der in dieser Saison nach schwierigem Start eher als Vorbereiter in Erscheinung getreten ist, konnte sein Treffer-Konto fast verdoppeln. Seine Saisontore vier (5.) und fünf (22.) waren spielentscheidend für die Black Wings. Dazwischen hatte Sean Collins mit einem Powerplay-Treffer (9.) die 4497 Fans verzückt.

Das gelang auch den Spielerfrauen, die Tragetaschen für den guten Zweck verkauften und so der 14-jährigen Anna, die nach Zwischenfällen bei einer Transplantation im Rollstuhl sitzt, beim rollstuhlgerechten Umbau des Elternhauses unter die Hand greifen werden.

CHL-Generalprobe misslungen

Nicht sehr förderlich war die 2:3-Niederlage für die Eisbullen aus Salzburg, die die Generalprobe für das schwierige Champions-Hockey-League-Viertelfinal-Rückspiel am Dienstag beim schwedischen Topklub Färjestads BK in Karlstad vermasselt haben. Nach dem 1:3 in der 35. Minute durch Nienhuis gelang in der Schlussminute zwar der 2:3-Anschlusstreffer durch Huber, nicht aber der Ausgleich. Linz spielte die Führung über die letzten 31 Sekunden.

Weiter geht's für die Linzer am Freitag auswärts gegen den HCB Südtirol, ehe am Sonntag das Weihnachts-Heimspiel gegen den HC Innsbruck ansteht. Salzburg versucht wie erwähnt bereits am Dienstag in Karlstad, eine 3:1-Führung aus dem Hinspiel zu verteidigen.

