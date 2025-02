Black Wings Linz luden zu Erste-Hilfe-Kurs in ihrer Kabine

Unmittelbar vor der entscheidenden Phase des Grunddurchgangs in der ICE Hockey League, die für die Black Wings am Mittwochabend mit dem direkten Duell gegen den Tabellennachbarn Graz eröffnet wird, haben die Linzer zu einem Erste-Hilfe Kurs in die Katakomben der Linz-AG-Eisarena geladen.

Neben freiwilligen Fans haben auch Brodi Stuart, Greg Moro und Jakob Mitsch den vierstündigen Vortrag in der Kabine besucht, der vom Samariterbund abgehalten wurde. "Am besten wäre es, wenn wir das Erlernte nie brauchen würden", heißt es auf der Klub-Website. Man wolle sich aber für die Unterstützung bei den Einsatzkräften bedanken, die die Linz-AG-Eisarena sicherer machen würden. Dauerkartenbesitzer der Black Wings erhalten für alle Kurse beim Samariterbund übrigens eine 10-prozentige Ermäßigung.

Die Teilnehmer des vierstündigen Kurses Bild: Samariterbund / Gunnar Schmid

Für die Linzer geht es in den abschließenden vier Grunddurchgangsspielen gegen Graz, in Laibach, gegen Klagenfurt und gegen Feldkirch um den Verbleib in den Top-6 der Meisterschaft und die damit verbundene direkte Playoff-Qualifikation. Bei einem positiven Verlauf dieser vier Spiele und etwas Schützenhilfe in den Spielen von Fehervar AV19 oder dem HCB Südtirol ist auch Platz vier noch in Reichweite. Dieser würde die Linzer mit einem Heimrecht in der Viertelfinalserie belohnen.

