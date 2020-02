Black Wings Linz holten Ex-Stanley-Cup-Sieger Oleksy

Der Verteidiger aus den USA könnte bereits am Dienstag gegen Znojmo debütieren. Der 34-Jährige, der erstmals in Europa spielt, war zuletzt in der ECHL bei Toledo Walleye engagiert. In der Saison 2016/17 hatte er mit den Pittsburgh Penguins (80 Matches) den Titel in der NHL geholt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.