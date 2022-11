Die Black Wings rührten kräftig die Werbetrommel

Die Linzer behielten mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) die Oberhand und revanchierten sich damit für die knappe 1:2-Auswärtsniederlage am 23. September.

„Wenn wir mit Energie und Intensität zur Sache gehen, werden wir die Fans begeistern. Wir tragen die Verantwortung, dass sie in Schwung kommen. Das ist schon ganz gut gelungen, ich hatte Gänsehaut“, sagte Coach Philipp Lukas über die Atmosphäre in der Linz-AG-Eisarena, in der am Freitag (19.15 Uhr) im Schlager gegen den amtierenden Champion Red Bull Salzburg die Marke von 20.000 Saison-Zuschauern locker geknackt werden wird. Die Werbetrommel wurde jedenfalls kräftig gerührt.

Kragl am Knie verletzt

Gestern schraubten 2262 die Gesamt-Besucherzahl auf 19.133. Das ergibt einen Schnitt von 2125. Verteidiger Gerd Kragl hat im Moment keine Lust zu rechnen, sondern ziemliche Schmerzen. Der 25-jährige Teamspieler humpelte nach einem Foul bereits Mitte des ersten Drittels (9.) vom Eis, Kragl hatte sich das rechte Knie, auf das zu allem Überfluss auch noch Gegner Mitchell Hults stürzen sollte, verdreht. Eine längere Pause droht.

Wenn Bozen aktiv ist, steigt die Intensität von Haus aus. Die Strafenstatistik zeigt, dass die „Füchse“ aus Südtirol das härteste Team der Liga stellen.

So etwas wird gelegentlich bestraft. Zum Beispiel von Brian Lebler, der den Puck nach 8:55 Minuten in numerischer 5:3-Überlegenheit in die Maschen jagte. Der Black-Wings-Kapitän sollte im finalen Abschnitt sein neuntes Saisontor, das 2:0 (49.), folgen lassen. Nach Angelo Micelis 1:2 (52.) war es aber bis zum Schluss eine Zitterpartie.

Salzburg stürmte übrigens eine Stunde früher zum 4:2 über Villach, gleichbedeutend mit dem fünften Sieg en suite. Die Oberösterreicher werden also einen absoluten Top-Tag brauchen, um die „Eisbullen“ auf die Hörner zu nehmen.

Aber wer weiß? Mit diesem Teamspirit, dieser Leidenschaft, dieser Einsatzbereitschaft ist vieles möglich. Den EHC zeichnet eine enorme Kompaktheit aus. Angriffe werden mit Wucht und Tempo vorgetragen, die Räume für den Kontrahenten eng gemacht. Zwischenzeitlich schien selbst Bozen trotz optischer Überlegenheit mit seinem Latein am Ende zu sein.

Salzburg besiegte VSV

Die Vienna Capitals bezwangen Graz beim Comeback in der eigenen Halle nach Zweitore-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung. Der KAC unterlag hingegen auf eigenem Eis gegen Innsbruck 1:2. Der spielentscheidende Treffer der viertplatzierten Tiroler gelang Dario Winkler bereits in der 31. Minute. Dadurch blieb der einmal mehr wenig überzeugende Rekordmeister zum Abschluss einer Vierer-Serie in seiner renovierten Halle erstmals ohne Punkt. In Feldkirch bezogen die Pioneers gegen Pustertal ebenfalls eine Heimniederlage. Diese fiel mit 0:4 auch noch happig aus und bedeutete außerdem den Rückfall ans Tabellenende.

In Salzburg behauptete sich der Gastgeber gegen den VSV mit 4:2 und stellte seinen bereits fünften Erfolg in Serie mit einem Doppelschlag in der Schlussphase sicher. Diesen besorgten Peter Schneider (56.) in Überzahl und der in Villach aufgewachsene Lucas Thaler (58.). Die Capitals spielten nach der Behebung ihrer defekten Eisaufbereitungsanlage erstmals seit 7. Oktober wieder in Wien-Kagran und mussten hart für den Erfolg kämpfen. Nachdem sie bis zur 45. ein 0:2 aufgeholt hatten und im Schlussdrittel kein weiterer Treffer gefallen war, gelang James Sheppard bereits nach 24 Overtime-Sekunden das 3:2.