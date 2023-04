Black Wings lassen zwei Verteidiger weiterziehen

Die Steinbach Black Wings haben weitere Entscheidungen für die kommende Saison getroffen. Die auslaufenden Verträge der beiden Import-Verteidiger Daine Todd und Matt Murphy wurden nicht verlängert. Die Kanadier werden die Black Wings dementsprechend verlassen. Todd brachte es in 40 Spielen auf 14 Torvorlagen, Murphy in 21 Partien auf drei Assists.

Daine Todd: "Ich möchte mich bei den Fans und bei der Organisation für ein tolles Jahr bedanken. Meine Familie und ich haben unsere Zeit in Linz sehr genoßen und wir werden immer gerne daran zurückdenken!"

Matt Murphy: "Ich habe meine Zeit in Linz sehr genoßen und möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Danke an alle Fans, Trainer, Teamkollegen und Mitarbeiter, dass sie mich während der Saison so toll aufgenommen haben. Ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt. Linz als Stadt und als Organisation entwickelt sich auf einem sehr guten Weg und ich wünsche allen dafür

nur das Beste in der Zukunft."

Zuletzt soll ein potenzieller Neuzugang in Linz gesichtet worden sein: Verteidiger Matt MacKenzie - zuletzt zwei Jahre in der slowakischen Liga für Slovan Bratislava aktiv - soll ein Thema sein. Der Kanadier hat auch schon das Trikot des HCB Südtirol und der Dornbirn Bulldogs getragen.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

