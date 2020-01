Black Wings lassen sich nicht blenden

Die Linzer gastieren heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) beim Villacher SV, der nach der 0:3-Derbyniederlage in Klagenfurt mächtig unter Druck steht und Seriensiege benötigt, um doch noch den Einzug in die "Pick Round" der Top 5 zu schaffen.

Die "Adler" aus der Draustadt brachten dem EHC am 22. Dezember eine empfindliche 5:7-Niederlage in der Keine-Sorgen-EisArena bei. Und das, obwohl die Black Wings in diesem Match 2:0, 4:2 und 5:4 geführt hatten. 16 Tage später soll das Pendel zugunsten der drittplatzierten Oberösterreicher ausschlagen.

"Auf uns wartet noch ein hartes Stück Arbeit. Auch wenn wir zuletzt gewonnen haben, sind wir noch nicht dort, wo wir sein wollen. Wir müssen defensiv konsequenter sein – nur so kommen wir in den Play-offs weit", fand Verteidiger Matt Finn selbst nach dem 8:4 gegen die "roten Teufel" aus Ungarn ein Haar in der Suppe.

114 Gegentore in 33 Partien – allein 36 bei den fünf Niederlagen in sechs Partien zwischen 20. Dezember und 1. Jänner – haben die Alarmglocken schrillen lassen. Zu Panikreaktionen ist es deshalb aber nicht gekommen.

Coach Tom Rowe hat zwar mitunter ordentlich auf den Tisch gehauen, sich aber in die Kritik miteinbezogen. "Wir sitzen alle in einem Boot und müssen zusammenhalten", sagte Manager Christian Perthaler. "Natürlich macht man sich Sorgen, wenn die Ergebnisse nicht passen. Aber die Mannschaft genießt unser Vertrauen. Wir wissen, dass wir Qualität haben." Stürmer Hunter Fejes, der sich mit vier "Doppelpacks" und seiner kecken Art blitzschnell in die Herzen der Linzer Fans gespielt hat, ist ein echter Volltreffer.

Torhüter-Debüt am Freitag

Die Verpflichtung des routinierten Torhüters Jeff Glass (34), der einst mit Kanada Junioren-Weltmeister und in den besten Ligen der Welt (NHL, KHL) im Einsatz war, bringt Entlastung für den Linzer Einser-Torhüter David Kickert. Der Neuzugang aus Calgary wird wohl am Freitag im Heimspiel gegen Innsbruck debütieren. Glass "belastet" das Punktekonto des Kaders, deshalb müssen die Linzer in dieser Woche einen Spieler (vorübergehend) abmelden.

Wer das sein wird, ist noch offen – und auch vom Verletztenstatus abhängig. Mario Altmann und Daniel Woger fallen heute aus, Stefan Gaffal und Julian Pusnik sind angeschlagen und damit fraglich.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at