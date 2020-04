Black-Wings-Krise: Stellungnahme der Vizepräsidenten, von Linz AG und LIWEST

•

Die sportlichen Leistungen des Teams waren zwar im Grunddurchgang durchwachsen, in der Play-off Phase hatte das Team aber den regierenden Meister fest im Griff und wäre mit Sicherheit in das Halbfinale aufgestiegen. An dieser Stelle die sportliche Leitung und den Trainer zu tauschen, zeigt das strategisch mangelhafte sportliche Verständnis von Peter Freunschlag.