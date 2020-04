Black-Wings-Krise: Freunschlag muss Klubnamen und Logo ändern

Die schlechten Nachrichten für die von Peter Freunschlag geführten „Black Wings“ reißen nicht ab. Die am Sonntag vom 50-jährigen Unternehmer geäußerte Hoffnung, dass Sponsoren, die zum neu gegründeten Eishockey-Verein Linz „übergelaufen“ sind, auch Geld für „seine“ Black Wings übrig haben werden, erfüllt sich nicht.

Die 20 Unterstützer (plus ein paar mehr noch nicht Genannte) stehen ausschließlich dem neuen Klub zur Verfügung. Das gilt natürlich auch für den bisherigen langjährigen Haupt- und Namenssponsor der Black Wings, die LIWEST Kabelmedien GmbH.

Geschäftsführer Stefan Gintenreiter ist auf der Seite des neuen Vereins und hat kein Interesse, dass das Unternehmen mit dem alten Klub weiterhin in Verbindung gebracht wird. „Wir werden Präsident Peter Freunschlag auffordern, die LIWEST aus dem Vereinsnamen der Black Wings und aus dem Logo zu entfernen“, sagte er zu den OÖN.

Der offizielle Klubname lautet seit 2005, also nach dem Konkurs, „EHC LIWEST Black Wings Linz“. Als solcher ist er im Register eingetragen - und auch in der „LIWEST Black Wings Profis GmbH“, an der Peter Freunschlag 100 Prozent hält. In der „Black Wings Marketing GmbH“, in der Peter Freunschlag alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist (er hat sechs Prozent, seine Frau Andrea Freunschlag 94 Prozent der Anteile), scheint der Name LIWEST nicht auf.

Die Familie Freunschlag soll die Markenrechte an den „Black Wings“ haben (zu 50 Prozent privat, zu 50 Prozent über den Verein, dem Peter Freunschlag vorsteht).

Karl Egger: „Wir sind an einer konstruktiven Lösung interessiert“

Absolut erstrebenswert wäre ein Einlenken seinerseits. Wenn Peter Freunschlag doch gesprächsbereit wäre, würde er beim Sprecher der Gegenbewegung (Eishockey-Verein Linz), Karl Egger (KE KELIT), offene Ohren finden.

„Wir sind an einer konstruktiven Lösung interessiert. Keiner will ihm und seiner Familie etwas Schlechtes antun. Peter Freunschlag hat Großes für das Eishockey in Linz geleistet, das schätzen wir auch. Aber wir ziehen unser Konzept mit der demokratischen Aufstellung durch. Daran führt kein Weg vorbei“, sagte Egger:

Und: „Wir werden alles tun, damit dieser Eishockey-Verein Linz auch wieder Black Wings heißen wird - aber nicht um jeden Preis. Wir sind bereit, Verhandlungen mit der Gegenseite zu führen.“

Der Name „Black Wings“ ist im Linzer Eishockey seit 1992 Programm, im Jahr 2000 entschied sich der damalige Präsident Wolfgang Steinmayr, mit dem Klub in der höchsten Spielklasse einzusteigen. Dieser gehören die „Black Wings“ seit damals ohne Unterbrechung an.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at