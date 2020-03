Black-Wings-Krise: Deutliche Reaktion eines Großsponsors

Peter Freunschlag, seit 2008 Präsident der Black Wings und seit 2005 im Vereinsvorstand, hat in einem offenen Brief auf die Vorwürfe an die Adresse seiner Person reagiert und ein Konzept zur Umstrukturierung von Oberösterreichs Eishockey-Topklub transportiert.

Zuletzt war der Streit rund um die Personalie Christian Perthaler eskaliert, Freunschlag spürte den Widerstand seiner Vizepräsidenten, die er überstimmte. Einer aus besagtem Trio, Peter Zauner (MOLIN), soll seinen Rücktritt auch formal eingereicht haben. Karl Egger (KE KELIT) und Peter Matausch (CBC-X) sind in den Angriffsmodus übergegangen. Im Moment steht Aussage gegen Aussage, auch Anwälte sind bereits im Einsatz, um die Positionen zu evaluieren.

Freunschlag hat auch einen zweiten Brief verfasst, der den OÖNachrichten vorliegt. Er richtet sich an Sponsoren und Gönner des EHC Liwest Linz:

„Vorerst herzlichen Dank für die Unterstützung in der letzten Saison. Leider hat und das Corona-Virus im Play-off gestoppt. Ich darf heute an Sie (Dich ) herantreten und aufgrund der Pressemeldungen in den letzten Tagen Stellung nehmen.

In meinem offenen Brief an die Fans habe ich alles erklärt warum es zu Veränderungen in unserem Verein kommen muss. Ich hoffe sehr, dass die Corona-Krise Sie nicht schwer betrifft und dass alle Verluste gedeckt werden.

Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in der nächsten Saison (September), sofern wir Eishockey spielen, dürfen mit vielen Einbußen rechnen müssen. Als alleiniger verantwortlicher und alleinig haftender Obmann bin ich verpflichtet auch für die Zukunft unseren Verein zu schützen und war daher gezwungen, eine Entscheidung des nicht in das Tagesgeschäft involvierten Vorstandes nicht zu akzeptieren.

Ich musste daher den Verein umorganisieren, um in der Krise bestehen zu können. Der Umbau des Vereins ist im offenen Brief an die Fans beschrieben und hat zur Folge, dass in Zukunft uns ein Expertenteam zur Seite steht.

Ich darf mitteilen, dass unsere Betreuung für Sie jedenfalls verbessert wird. Dies zum Wohle des Vereines und um eine Chance zu bekommen, die Krise zu überstehen.

Ich hoffe, dass in alter Manier alle unsere Sponsoren im vollen Umfang erhalten bleiben. Gerne sind wir auch bereit, in der Krise zu helfen und schwer betroffenen Firmen entgegenzukommen.

Ich hoffe sehr, dass Sie meine Entscheidung respektieren und auch für notwendig erachten. Ich wünsche Gesundheit und einen so gering wie möglichen Nachteil durch Covid-19.

Ich wünsche mir eine schöne nächste und erfolgreiche Eishockeysaison mit Ihnen als Partner und freue mich auf ein Wiedersehen spätestens im September in der neuen Eishockeysaison.

Mit sportlichen Grüßen

Peter Freunschlag“

„Die Zeit der One-Man-Show ist vorbei“

Zügig und mit deutlichen Worten hat die Oberösterreichische Versicherung auf dieses Schreiben reagiert. Generaldirektor Josef Stockinger brach vor allem eine Lanze für Manager Christian Perthaler, der in der Gunst von Freunschlag ziemlich gesunken ist.

„Lieber Präsident Freunschlag,

Ihre Mail zu den aktuellen und sehr traurigen Vorgängen habe ich erhalten.

Vorweg möchte ich klarstellen: Die Oberösterreichische Versicherung hat sich als treuer und langjähriger Großsponsor nie in sportliche und organisatorische Fragen des Vereins eingemischt. Wir waren aber immer der Meinung, dass Liwest Black Wings Linz ein Verein ist und keine Ich AG. Das Vereinsrecht kennt keinen "alleinig verantwortlichen und alleinig haftenden Obmann". Das ist eine rechtliche Verdrehung, ja Pervertierung des Vereinsprinzips. Ein rechtliche, demokratisches und sportliches No-Go!

In einem haben Sie haben recht, die Corona-Krise beschäftigt uns jetzt alle und lässt mich bang in die Zukunft schauen. Bitte vermischen Sie aber die momentane Corona-Krise nicht mit der ebenfalls existenziellen Krise der Liwest Black Wings Linz! Die Zeit der One-Man-Show ist vorbei.

Im Übrigen darf ich Ihnen ganz offen sagen, dass wir als Motivator und Bindeglied zum Verein und auch als Sponsorpartner mit Handschlagqualität immer die Person Christian Perthaler gesehen haben. Ohne ihn stünde der Verein nicht so da. Ohne ihn gäbe es auch viele Sponsoren nicht (mehr). Diese Lücke werden Sie sicher niemals füllen können.

Ich rate Ihnen einfach, vom selbstgefällig hohen Ross herunterzusteigen.

Mit sportlichen Grüßen

Dr. Josef Stockinger

Generaldirektor“

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at