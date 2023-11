Black-Wings-Kapitän Brian Lebler holte sich Spiel und Liga-Rekord

Vor dem Spiel lag der Kapitän der Black Wings gleichauf mit KAC-Legende Thomas Koch bei 359 Karriere-Treffern seit der Liga-Neugründung 2000/2001. Durch die beiden Treffer beim verdienten 4:1-Heimsieg der Black Wings hält Brian Lebler nun bei 361 Karriere-Toren und ist damit alleiniger Rekordhalter. Neben Lebler trugen sich am Freitagabend auch Brodie Stuart und Matt MacKenzie in die Schützenliste ein.

Brian Lebler traf doppelt Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer

Für die Black Wings geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Wien weiter. Die Wiener mussten sich am Freitag Asiago daheim mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Der im Sommer von Wien nach Linz übersiedelte Niklas Würschl sprach im Podcast über sein Jahr in Wien, warum er in der Bundeshauptstadt nicht zurecht gekommen ist und warum er in Linz nun sein Potenzial ausschöpfen kann:

Niklas Würschl Black-Wings-Verteidiger Alle Folgen Warum Black-Wings-Verteidiger Niklas Würschl in Linz aufblüht, welche Rolle Trainer Philipp Lukas dabei spielt und wie der Austro-Schwede zum Eishockey gekommen ist.

