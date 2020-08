Black-Wings-interne Turbulenzen: Drei Rücktritte und eine Neubestellung

Gute Nachrichten hatten in den vergangenen Monaten Seltenheitswert im oberösterreichischen Spitzen-Eishockey: Der seit Mitte März schwelende Konflikt zwischen den Black Wings mit Präsident Peter Freunschlag an der Spitze und dem neu gegründeten EHV Linz, der sich heuer vergeblich um eine Spielgenehmigung für die internationale ICE Hockey League bemüht hat, artete zu einer Schlammschlacht aus. Und jetzt gibt es neue Turbulenzen, aber die sind hausgemacht und haben nichts mit dem EHV zu tun.

Die Talenteschmiede Steel Wings, das Bindeglied vom Nachwuchs zur Profiabteilung, hatte sich selbständig machen und als eigener Verein in Erscheinung treten wollen. Sponsoren und ein Budget waren aufgestellt, das Bekenntnis zur engen Kooperation mit den Black Wings vorhanden. Alles andere wäre auch unsinnig gewesen. Denn wenn sich jemand aus der Steel-Wings-Mannschaft, die in ihre zweite Saison in der zweitklassigen Alps Hockey League für Höheres empfiehlt, liegt es nahe, in der höchsten Spielklasse präsent zu sein. So wie Matthias Neubauer in der abgelaufenen Spielzeit.

Philipp Lukas hätte der Sportchef sein sollen. Mit der Ambition, ein besseres Team auf die Beine zu stellen. Zur Erinnerung: 2019/20 waren die Steel Wings in der AHL abgeschlagen Letzte. Jetzt ist nicht nur die Klubikone, Philipp Lukas (seit 2000 bei den Black Wings, Langzeitkapitän, Teamstürmer) von Bord gegangen. Ohne Schmutzwäsche zu waschen. Der 40-Jährige sagte im OÖN-Gespräch nur: „Unter den aktuellen Bedingungen mache ich es nicht.“

Jetzt sickerten Details der Unstimmigkeiten durch. Die Steel Wings meldeten sich in einem offenen Brief auf ihrer Website zu Wort. Darin wird auch erklärt, dass die beiden Projektleiter Roman Valant und Konrad Linner von ihren Funktionen zurücktraten. Für Linner, der den Nachwuchs der Black Wings jahrelang mit stattlichen Summen unterstützt hat, ist es schon der zweite Rücktritt in diesem Jahr. Er war als Schriftführer im Vorstand der verlängerte Arm von Peter Freunschlag gewesen, nach der immer härteren Gangart im Streit zwischen Freunschlag und seinen ehemaligen Vizepräsidenten Karl Egger, Peter Zauner und Peter Matausch warf Linner das Handtuch.

Jetzt hätte er gerne mit Valant und Philipp Lukas etwas Konstruktives aufgebaut, dazu wird es aber nicht kommen.

„Der Vorstand hat uns nicht verstanden“

„Leider begannen uns die Unruhen im Umfeld des Linzer Eishockeys immer mehr zu belasten. Die Folgen waren Absagen von neuen Spielern bzw. der Rücktritt von bestehenden Steel Wings Spielern sowie Absagen von Sponsoren. Wir haben daher versucht, für alle Beteiligten eine gute Lösung zu schaffen“, hieß es in der Botschaft an die Unterstützer der Steel Wings: „Ein Verein mit enger Kooperation mit den Black Wings und Förderern des Linzer Eishockeys, aber mit eigener finanzieller Verantwortung sollte nicht nur eine dauerhafte überlebensfähige Lösung sein, sondern auch einen deutlichen Mehrwert für das Linzer Eishockey haben.“

So sollte unter anderem auch ein breiterer und besserer Kader unter Leitung von Phillipp Lukas aufgestellt werden. Das höhere Budget für diesen Verein wäre bereits gesichert. Nach vielen positiven Gesprächen mit der sportlichen Leitung und den Vorstandsmitgliedern der Black Wings sowie mit Experten der Eishockey-Szene hat uns der Vorstand der Black Wings trotz intensiver Gespräche, nicht verstanden und diesen Vorschlag abgelehnt. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Weg am besten für das Linzer Jugendeishockey gewesen wäre.“

Die Schlussworte: „Nach dieser Entscheidung sind Herr Roman Valant und Herr Konrad Linner zum Entschluss gekommen von ihren Funktionen zurückzutreten. Roman Valant und Konrad Linner möchten sich bei den vielen Unterstützern – Fans, freiwilligen Helfern, Trainern, Spielern und Sponsoren - des Steel Wings Projektes bedanken. Der größte Dank gilt Bobby Lukas, dessen Nachwuchs-Vision und hoher Arbeitseinsatz eine stetige Triebfeder für das Projekt war. Die Alps Hockey League Mannschaft der Black Wings wird es weiterhin geben.“

„Durchgängiges und nachhaltiges Nachwuchskonzept“

Wie reagieren die Black Wings um Chef Freunschlag und seine drei Vizepräsidenten Thomas Füchsel, Peter Nader und Peter Schöppl auf diesen Schritt? Mit einer Neubestellung. Günther Schwarzbauer (53), der bereits von 2006 bis 2017 in diversen Nachwuchsfunktionen bei den Black Wings tätig war, ist ab sofort Teammanager der Steel Wings. Eine Abkoppelung der Steel Wings komme nicht in Frage, weil man ein durchgängiges und nachhaltiges Nachwuchskonzept verfolge, schrieben die Black Wings in einer Aussendung. „Das ist eine ideale Lösung. Günther kennt den Nachwuchs der Black Wings so gut wie kein anderer“, sagte Black-Wings-Manager Gregor Baumgartner über Schwarzbauer und bedankte sich gleichzeitig bei Roman Valant und Linner für deren großen Einsatz.

Schwarzbauers erster Job ist die Zusammenstellung des Steel-Wings-Kaders. Von 18. bis 21. August werden einige Nachwuchscracks in der Linz-AG-EisArena beim „Tryout“ vorspielen. „Aus ganz Österreich haben sich Bewerber angekündigt“, hieß es.

