Black Wings in Lederhosen und Oktoberfest-Stimmung

"Es geht hier um die Mannschaft. Darum, dass sich die Spieler außerhalb der Eishalle besser kennenlernen. Und dass sie zu einer verschweißten Einheit werden", zählt Klub-Präsident Peter Nader auf. Seine Mannschaft, einige Mitarbeiter, Vertreter von Sponsoren und Fans haben am Mittwochabend die Donaualm am Urfahranermarkt besucht. Dass die Cracks dabei eine gute Figur abgeben, wurden sie von der Wichtlstube vorab extra eingekleidet.

Shawn St-Amant Bild: Markus Prinz

"Bei uns gibt es nichts Vergleichbares"

Die Spieler selbst geraten schon einmal ins Schwärmen. Vor allem den Import-Spielern hat es dieser mitteleuropäische Brauch angetan. "Ich liebe dieses Outfit. Die Lederhose sitzt zwar noch etwas straff, aber ich habe gehört, dass das mit der Zeit besser wird. Bei uns gibt es leider nichts Vergleichbares", sagt der Frankokanadier Shawn St-Amant. Auch im Westen Kanadas ist das nicht anders, wie Brodi Stuart bestätigt: "Bei uns gibt es so etwas nicht, wie eine traditionelle Kleidung. Einzig am Canada Day tragen wir Gewand in den Nationalfarben. Aber nichts, was in diese Richtung geht. Ich genieße diese Kultur, die ihr hier habt."

Brodi Stuart und Graham Knott Bild: Markus Prinz

Ein Besuch des originalen Oktoberfests in München würde sowohl St-Amant, als auch Stuart reizen. Der Spielplan ist aber zu dicht gedrängt im September und Oktober. "Da reicht ein Tag nicht aus. Man muss den Tag danach bedenken", sagt St-Amant, "aber das hier (Urfahranermarkt, Anm.) ist genauso gut. Es ist das Linzer Oktoberfest."

Stefan Gaffal ist nach zehn Tagen Absenz wieder in den Kreis der Mannschaft zurückgekehrt. Bild: Markus Prinz

Gaffal dabei, Kristler fehlte

Ein Überraschungsgast war Stefan Gaffal. Der Stürmer, der am Sonntag vor einer Woche von einem Schuss getroffen wurde und eine Kopffraktur erlitten hatte, traf dabei erstmals wieder auf seine Teamkollegen, die ihn mit einem Applaus und einigen Umarmungen begrüßten.

Nicht mit dabei war Andreas Kristler - aus gutem Grund: Der 33-Jährige ist am Mittwochmorgen erstmals Papa geworden. Mutter und Kind sind wohlauf.

Nico Feldner Bild: Markus Prinz

Oktoberfest-Heimspiel gegen Graz

Wie Präsident Peter Nader ankündigte, werden die Black Wings die Lederhosen allzu bald wieder brauchen. Denn das Heimspiel gegen Graz am Mittwoch, 25. Oktober, wird zum Oktoberfest-Heimspiel. Es soll auch wieder Spezial-Dressen in Trachten-Outfit geben. Gegner an diesem Tag sind die Graz 99ers.

Markus Prinz

