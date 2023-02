Black Wings in der Ergebniskrise: „Es stinkt ziemlich“

Die Steinbach Black Wings haben unverändert die Hex‘ am Schläger. Beim 2:3 nach Verlängerung in Szekesfehervar gerieten sie zum wiederholten Mal in Rückstand. Doch selbst als sie nach einer 2:1-Führung auf der Siegerstraße fuhren, fanden sie einen Weg, das Match zu verlieren. Es war die sechste Niederlage in Folge, eine Ergebniskrise lässt sich nicht wegdiskutieren.

Jetzt braucht es einen Turnaround - und zwar schnell. Denn wenn es in dieser Tonart weitergeht, könnte die Eishockey-Saison bereits am Freitag, dem 3. März, zu Ende sein. Nun ist es amtlich: Die Linzer müssen den steinigen Gang in die sogenannten Pre-Play-offs, die am Dienstag mit einer kurzen Best-of-3-Serie beginnen werden, antreten. Die Top Sechs sind außer Reichweite, der siebente Platz nach dem starken Start in die Meisterschaft ist enttäuschend.

Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt das letzte Match im Grunddurchgang, dann werden die „Roten Teufel“ aus Ungarn an der Unteren Donaulände zu Gast sein. Es ist nicht nur ein Spiel, das man mitnimmt. Ein Erfolgserlebnis wäre in der augenblicklichen Situation nötig wie ein Bissen Brot. Das weiß der EHC.

Licht und Schatten

Black-Wings-Coach Philipp Lukas zog eine zwiespältige Bilanz nach dem Auftritt in Szekesfehervar. „Ich bin zufrieden, wie wir nach dem 0:1 zurückgeschlagen haben. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Andererseits kann ich nicht glauben, wie wir mit der Führung umgegangen sind. Das ist frustrierend. Wir haben das Match nicht zu Ende gespielt und auch das 2:3 leichtfertig hergegeben“, sagte der 43-jährige Wiener, der den Kopf nicht hängen lässt: „Es gab viel Positives, das wir mitnehmen können. Wir waren zumindest in der Position, das Spiel gewinnen zu können. Es liegen schwierige Aufgaben vor uns, wir müssen uns durchkämpfen.“

Das weiß auch Verteidiger Raphael Wolf, dem der Frust ins Gesicht geschrieben stand: „Ja, es stinkt ziemlich. Es war ein Duell auf Augenhöhe. Wir müssen das jetzt abhaken und uns erholen. Dann geht es in den nächsten Kampf und wir werden sehen, wie es dann ausschaut.“

Alexander Zambarloukos

