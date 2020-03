Mittwoch, Freitag, Sonntag und Dienstag. Für die Black Wings geht es in der kommenden Woche im Playoff gleich ordentlich zur Sache. Vier Spiele innerhalb von sechs Tagen. Der Fokus liegt "von Spiel zu Spiel", also zu allererst auf dem ersten Auswärtsspiel am Mittwoch in Klagenfurt. "Das erste Spiel ist deshalb so wichtig, weil sich die Teams in die Serie tasten. Man wird sehen, wie die Serie laufen wird, worum es geht.