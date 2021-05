Black Wings holen Verteidiger Wolf aus Villach zurück nach Linz

Am Pfingstmontag gaben die Black Wings die Verpflichtung von Verteidiger Raphael Wolf bekannt. Der 1,99 Meter große Österreicher kommt vom Villacher SV, bei dem er eine phasenweise gute Saison spielte, immer wieder in den vorderen Verteidigerpaaren zu finden war, aber vor allem im Saisonfinish nicht mehr am höchsten Niveau agieren konnte.