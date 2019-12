Black Wings holen neuen Stürmer aus der AHL

Der neue Stürmer hört auf den Namen Hunter Fejes, kommt aus Anchorage im US-Bundesstaat Alaska und hat bisher in dieser Saison auf Leihbasis in der AHL für Manitoba Moose gespielt (ein Assist in sieben Spielen). Davor ging Fejes für die Orlando Solar Bears auf Torjagd und erzielte in 15 Spielen vier Tore und sechs Vorlagen. Der 25-Jährige blickt auf mehr als vier Jahre in der AHL und 90 Spiele in der zweithöchsten amerikanischen Eishockeyliga zurück.

"Wir haben Hunter schon länger im Visier und wollten ihn eigentlich im Sommer schon holen. Deshalb ist es sehr positiv, dass es jetzt geklappt hat. Er ist Marek nicht unähnlich im Spielstil", sagt Black-Wings-Manager Christian Perthaler. Für Fejes sind die Black Wings die erste Station auf europäischem Eis. Er soll sich möglichst schnell einleben und an die größere Eisfläche gewöhnen.

Marek Kalus hat vor dieser Saison nur einen Einjahres-Vertrag abgeschlossen, kann in dieser Saison nicht mehr auf das Eis gehen. Die Pause nach Kreuzbandriss wird zwischen sechs und acht Monate dauern. Dennoch arbeiten die Black Wings an einem Comeback des Tschechen nach dem Sommer. "Wir sind daran interessiert, dass wir Marek auch in der nächsten Saison bei uns im Team haben", sagt Manager Perthaler. Der Tscheche hat für die Black Wings in 20 Spielen 17 Punkte erzielt. Von seinen neun Treffern waren fünf spielentscheidende Game-Winner.

