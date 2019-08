Black Wings heute gegen Augsburg

Am Vormittag treten die Linzer die zirka vierstündige Reise nach Augsburg an, wo um 19.30 Uhr ein DEL-Halbfinalist der Vorsaison auf sie wartet. Das Duell mit den Augsburger Panthern wird ein erster richtiger Gradmesser für die Linzer. Die Bayern konnten am Wochenende ihren Vorjahrestitel beim Dolomitencup in Südtirol mit einem 4:3-Sieg gegen den SC Bern verteidigen. Das jüngste direkte Duell zwischen den beiden Teams ging im Vorjahr ebenfalls an die Deutschen. Trainer Tom Rowe hat in der laufenden Trainingswoche dem Defensiv- und Zweikampfverhalten besondere Beachtung geschenkt. Das soll sich heute bezahlt machen. Beim EHC werden Dan DaSilva und Mario Altmann geschont, Alexander Cijan fehlt verletzt.

