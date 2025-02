Black Wings haben sich drei freie Tage redlich verdient

Die Steinbach Black Wings gehen mit einem exzellenten Gefühl und – was mit Blickrichtung Eishockey-Play-off-Ticket noch wichtiger ist – auf einer Top-6-Position in die Länderspielpause. Die Linzer fertigten den HC Pustertal vor 4042 begeisterten Fans 7:2 (1:0, 4:1, 2:1) ab und bauten ihren Vorsprung auf den siebtplatzierten Villacher SV, der das Derby gegen den KAC 2:3 nach Penaltyschießen verlor, auf zwei Punkte aus.

"Echt fein, unser tolles Publikum im Rücken zu haben. Es gibt uns sehr viel Kraft", weiß Stürmer Graham Knott, der drei Scorerpunkte verbuchte. Am 1:0 (11.) von Ken Ograjensek und am 2:0 (22.) von Brian Lebler war der Kanadier beteiligt gewesen, 174 Sekunden später machte er mit dem 3:0 (24.) frühzeitig alles klar. Die weiteren EHC-Treffer gingen auf das Konto von Logan Roe (28.), Nico Feldner (35.), Shawn St-Amant (46.) und neuerlich Ograjensek (52.).

Wie geht’s weiter? Coach Philipp Lukas gönnt seinen Schützlingen drei freie Tage. Ausgenommen sind Niklas Würschl, Feldner und Henrik Neubauer, die mit dem Nationalteam um Debütant und Ex-Steel-Wings-Goalie Benedikt Oschgan (jetzt in Schweden aktiv) auf Reisen gehen werden. In Oslo steigt am 7. und 8. Februar ein Vier-Länder-Turnier mit Frankreich, Dänemark und Norwegen.

Das nächste Liga-Match der Linzer findet am 12. Februar zuhause gegen die Graz 99ers statt. Dann könnte Torhüter Thomas Höneckl nach Verletzungspause ins Line-up zurückkehren.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos