Black Wings haben Ersatz für Abwehrchef gefunden

Daine Todd wird die vakante Position in der Abwehr der Linzer besetzen. Der 35-Jährige kommt von den Sheffield Steelers, bringt aber Erfahrung aus den größten europäischen Ligen mit. Der Kanadier blickt auf je zwei Jahre in der American Hockey League (Texas Stars, Portland Pirates), der russischen KHL (Jokerit Helsinki), der schwedischen SHL (Lulea, Örebro) und der deutschen DEL (Iserlohn Roosters) und ein Jahr in der britischen EIHL (Sheffield Steelers) zurück.