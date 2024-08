Black Wings: Gut vorbereitet, aber mit einem Wermutstropfen in die neue Saison

Die Linzer beim ersten Eistraining am Mittwoch

"Sie haben eigentlich alle die Hausaufgaben über den Sommer brav erledigt", sagt Sportwissenschafter Bernhard Schimpl von Sport in Motion, der seit dem Amtsantritt von Philipp Lukas die Fitness der Eishockeycracks überwacht. Warum da ein "eigentlich" dabei steht, fragen Sie sich? Schimpl: "Nicht alles ist 100-prozentig so aufgegangen, wie wir das wollten. Aber wir sind bei einer Quote von 90 Prozent."

Bildergalerie: Leistungstests bei den Steinbach Black Wings (Foto: MARKUS PRINZ) Bild 1/15 Galerie ansehen

Gemeint sind die Ziele, die sich der Linzer und die Spieler in Vier-Augen-Gesprächen gesetzt haben. Jeder bekommt unterschiedliche Hausaufgaben für den Sommer. "Wir haben Spieler, die mit deutlich mehr Muskelmasse gekommen sind, weil das so als Ziel definiert wurde", sagt der Linzer. Im Eisbrecher-Podcast spricht Schimpl auch über ein neues Fitness-Trackingsystem, das bei den Linzern zum Einsatz kommt. Und auch die Fans werden davon etwas mitbekommen. Mehr dazu hören Sie im Podcast:

Bernhard Schimpl Sportwissenschafter Alle Folgen Sportwissenschafter Bernhard Schimpl kontrolliert den Fitnesszustand der Steinbach Black Wings vor dem Trainingsstart.

Einer, mit dem Schimpl künftig oft in seiner Praxis zu tun haben wird, ist Brodi Stuart. Der Kanadier hat sich in einer freiwilligen Eiseinheit das Knie verdreht. Eine Operation scheint unausweichlich, rund drei Monate sollen bis zu einem möglichen Comeback vergehen. Der Weg zurück wird vom Sportmediziner begleitet, wie es auch schon beispielsweise bei Gerd Kragl der Fall war.

Freibier nach Trainingsspiel

Auf alle anderen Cracks im Kader kann Philipp Lukas heute zurückgreifen. Die ersten Eiseinheiten - das erste obligate Eistraining ging am Mittwoch über die Bühne - könnten ein Indiz sein, dass der Trainer der Black Wings die Linien neu zusammenstellen wird. Doch nicht nur auf dem Eis wird es Neuerungen geben. Zwischen 19 und 20 Uhr wird Linzer Bier, der neue Bier-Partner der Black Wings, Freibier ausschenken. "Mit den Black Wings und Linzer Bier kommt endlich zusammen, was zusammen kommen soll", sagt Braumeister Martin Simon.

Bildergalerie: Fotoshooting der Black Wings im Mural Harbor (Foto: BWL/Matthias Witzany) Bild 1/34 Galerie ansehen

Neu ist auch das Heimtrikot, das die Cracks erstmals am Montag beim Fotoshooting für die offiziellen Spielerfotos anprobieren durften. Neben den Bildern für die Autogrammkarten wurden in der Linzer Mural Harbor Gallery auch Video-Sequenzen aufgezeichnet. Die Idee zum Shooting vor den Graffiti-Flügeln des Künstlerduos "video.sckre" entstammt Fotograf Matthias Witzany.

Autogrammstunde ab 19.45 Uhr

Seine Bilder werden für die Fans ebenfalls heute das erste Mal sichtbar, wenn die Cracks nach der Eiseinheit zu einer Selfie- und Autogrammstunde zu den Fans kommen. Gegen etwa 19.45 Uhr werden im westseitigen Freibereich hinter der Halle (hinter dem Bistro in Richtung Parkbad) sowohl die neuen Autogrammkarten, als auch die entsprechenden Autogrammschreiber verfügbar sein.

Zum Trainingsmatch: Die Spieler werden in zwei Teams eingeteilt, Team Schwarz und Team Weiß. Gegenüber stehen sich je drei Sturmreihen und zwei Verteidigerpaare. Nach einem kurzen Warm-Up werden zwei mal 20 Minuten gegeneinander gespielt. Danach folgt eine Overtime und ein Penaltyschießen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.