Black Wings gratulierten ihrem Fanklub zum 20er

Am Samstagabend feierte der Fanclub Powerplay Enns sein 20-jähriges Bestehen. Spieler und Mitarbeiter stellten sich dabei als Gratulanten ein und überreichten den Anhängern eine Geburtstagstorte. Die Feier, bei der auch ÖEHV-Teamchef Roger Bader anwesend war, war ein erstes Zusammenkommen der Mannschaft außerhalb der Kabine. Ein Highlight war das UFTA der Spieler für die Fans - verkehrte Welt, und doch sympathisch.

So sieht das neue Pre-Season-Jersey der Linzer aus. Bild: BWL/Wolkerstorfer

Am Sonntagvormittag zeigten die Black Wings in den sozialen Kanälen erste Bilder des neuen Jerseys für die Saison 2022/2023, die am 16. September mit dem Heimspiel gegen Villach beginnt. Einen ersten Vorgeschmack darauf erhalten die Fans am Montagabend ab 18 Uhr beim öffentlichen Eistraining. Dabei kann auch das Jersey um 75 Euro (für Dauerkartenbesitzer um 45 Euro) gekauft werden. Und auch die bestellten Dauerkarten können ab 17 Uhr an den Kassen abgeholt werden. Zudem gehen vor Ort erstmals die Tagestickets für die diesjährigen Vorbereitungsspiele rund um den Heimkracher gegen die Eisbären Berlin in den Vorverkauf. Nach dem Trainingsauftakt sind die Tickets auch online unter tickets.blackwings.at erhältlich.

Bild: Black Wings

Spieler absolvierten Fitnesstests

Die meisten Cracks sind in der vergangenen Woche angereist. Brian Lebler etwas machte auf dem Rückweg aus dem Heimaturlaub in Kanada zwischen Frankfurt und Linz bereits Bekanntschaft mit Brodie Stuart und Logan Roe (siehe Foto). Bevor es für die Cracks am Montagabend auf das Eis geht, standen die Fitnesstests an der Tagesordnung.

Im Podcast: Die OÖN im Gespräch mit dem Fanbeauftragten der Black Wings, Daniel Wolkerstorfer. Es ging um Verwechslungen im eigenen Fanklub, rosa Trikots, seine Zeit in der Eishalle und seine liebe zur Fotografie.