Black-Wings-Gegner entließ Top-Legionär

Holiday on Ice – die Steinbach Black Wings gehen den Heiligen Abend sehr familiär und mit hohem Spaßfaktor an. Das optionale Vormittagstraining am 24. Dezember wird zu einem Schaulaufen der Cracks im Beisein ihrer Partnerinnen und Kinder. So etwas stärkt den Zusammenhalt und gibt Kraft für die kommenden Aufgaben. Schon am Dienstag, dem 26. Dezember (17.30 Uhr), steht die nächste Puckjagd auf dem Programm. Die "Haie" des HC Innsbruck schwimmen nach den Vorkommnissen der vergangenen Tage ein bisschen zahnlos in die Linz-AG-Eisarena.

Der viertbeste Saisonscorer der Tiroler, Brady Shaw (9 Tore, 15 Assists), ist unfreiwillig von Bord gegangen. "Es gab interne Vorfälle. Angesichts der Werte, für die der HC Innsbruck steht, ist eine weitere Zusammenarbeit leider unmöglich", begründete Manager Günther Hanschitz den drastischen Schritt. Der Kanadier Shaw hat insgesamt 82 Meisterschaftspartien für den HCI bestritten und stattliche 96 Punkte verbucht. Sportlich ist der Abgang des wertvollsten Liga-Spielers der abgelaufenen Saison also ein schwerer Verlust.

Die Black Wings schauen aber vor dem Duell mit dem Tabellenachten in erster Linie auf sich. Stürmer Nico Feldner wäre gegen seinen Ex-Klub gerne dabei, doch es ist nach einer Verletzung eine Spur zu früh. Dann müssen es eben die Kollegen richten. Die Linzer haben die ersten beiden Saisonbegegnungen mit den "Haien" für sich entschieden: Auf einen 3:2-Sieg nach Verlängerung in Innsbruck folgte ein 3:0 an der Donaulände.

Die in der Alps Hockey League engagierten Steel Wings haben sich am Donnerstag ebenfalls mit einem Kontrahenten aus Tirol auseinandergesetzt. Allerdings ohne Erfolg: In Kitzbühel setzte es für den Tabellen-14. (unter 16 Teams) eine 1:3-Niederlage. Jung-Profi Patrick Söllinger steuerte im zweiten Drittel das zwischenzeitliche 1:1 (39.) bei. Bei den gastgebenden "Adlern" lieferte der Ex-Linzer Rafael Rotter zwei Assists.

Autor Alexander Zambarloukos

