Black Wings fügen zwei weitere „Mosaiksteine“ hinzu

Der Klub schreibt in Bezug auf Mitsch und Lindner in einer Aussendung von „zwei wichtigen Zukunftsaktien“, die in der kommenden Spielzeit ihre nächsten Entwicklungsschritte bei den Steinbach Black Wings Linz machen werden.

Mitsch war bereits 2019 aus Graz nach Linz - zunächst zu den Steel Wings - gewechselt und etablierte sich in der abgelaufenen Saison in der Black-Wings-Kampfmannschaft. Bereits Anfang Oktober gelang dem gebürtigen Burgenländer sein erster ICE-Treffer.

Lindner kam ursprünglich per Leihe aus Klagenfurt. Zuerst bei den Steel Wings setzte sich der 20-Jährige ab Anfang November im Black-Wings-Kader fest.

