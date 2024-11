Black Wings feierten in 6:4-Torfestival gegen Villach sechsten Sieg in Folge

Die Steinbach Black Wings bleiben auch im sechsten Spiel seit der Länderspielpause siegreich: Gegen den Villacher SV braucht es aber viel offensive Wucht, um zum letztlich verdienten Erfolg zu kommen. Eine frühe 2:0-Führung durch Treffer von Patrick Söllinger, der auswärts in Villach sein Premierentor in der Bundesliga erzielt hatte, und Brian Lebler (5., 6.) brachte die Linzer vermeintlich auf die Siegerstraße. Die am Freitag in Ljubljana so sattelfeste Defensive ließ sich aber noch im ersten Drittel durch Philipp Lindner (12.) ein erstes Mal bezwingen. Shawn St-Amant stellte aber noch im ersten Abschnitt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (19.).

Die erste Sturmreihe um Center Graham Knott, der drei Vorlagen verbuchte, war spielentscheidend gegen Villach. Eine entsprechende Motivation hat es bereits vor der Partie gegeben: Stewart Knott, der Papa von Graham, wurde vor der Partie mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, die Starting-Six vorzulesen. Ein emotionaler Moment für die Knotts, weil vor etwa einem Jahr aufgrund einer Krankheit an eine Europareise nicht zu denken gewesen wäre.

Stewart Knott, Vater von Graham, verlas die Starting-Six in der Kabine. Bild: BWL

3:3 in verrücktem Mittelabschnitt

Im zweiten Abschnitt war dann endgültig Tag der offenen Tür in Linz: Nach dem abermaligen Anschlusstreffer durch Maximilian Rebernig (24./pp) antworteten die Linzer durch Ken Ograjensek (25.). Auf einen Doppelschlag der Gäste durch John Hughes (30.) und Guus Van Nes (31.) hatten die Linzer zunächst keine Antwort - 4:4 nach gut der Hälfte des Spiels. Die jeweils zweiten Treffer von St-Amant (38.) und Lebler (40.) brachten die Linzer aber endgültig auf die Siegerstraße.

Brian Lebler traf zweimal Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer

Für die Linzer war es der sechste Sieg in Serie. Das ist zuletzt unter Troy Ward zwischen 23.11. und 07.12.2018 gelungen. Seither gab es drei Siegesserien, die nach fünf Spielen zu Ende gegangen sind. Zwei davon unter Philipp Lukas (01.10.-11.10.2023 und 24.09.-09.10.2022) sowie eine unter Dan Ceman (02.02.-14.02.2021). "Am wichtigsten ist, bescheiden zu bleiben und weiter an unserem Spiel zu arbeiten", sagte Trainer Philipp Lukas nach der Partie.

Am Mittwoch folgt das Gastspiel bei Fehervar AV19, die an der Tabellenspitze stehen und am Sonntag Graz daheim mit 5:4 bezwungen haben. Wir berichten im Liveticker.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

