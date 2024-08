Black Wings feierten gegen Augsburg dritten Sieg im vierten Testspiel

Wider Erwarten mussten die Steinbach Black Wings auch im vierten Testspiel der Saisonvorbereitung auf einige Stammkräfte verzichten. Davor war von einem Antreten in der vermeintlichen Bestbesetzung die Rede. Am Spieltag mussten aber Ian Scheid und Patrick Söllinger krankheitsbedingt absagen. Nico Feldner blockte im Training einen Schuss und wurde wie auch Julian Pusnik geschont.

Die Linzer starteten ambitioniert in die Partie. Angetrieben von 1691 Zuschauern hatte man das Geschehen weitestgehend unter Kontrolle, zwingende Möglichkeiten blieben aber vorerst Mangelware. Die Gäste aus Bayern schwächten sich im Verlauf der Partie zusätzlich durch Fouls immer wieder selbst.

Bildergalerie: Black Wings bezwangen Augsburger Panther 4:2 (Foto: Hannes Draxler) Bild 1/24 Galerie ansehen

Es dauerte bis in die 32. Spielminute, bis die Linzer die Überlegenheit auch auf die Anzeigetafel bringen konnten: Shawn St-Amant traf nach schnellem Angriff zum 1:0. Mit der Führung, aber einer von insgesamt drei 2-Minuten-Strafen ging es in die zweite Drittelpause. Unmittelbar danach schlug Shawn St-Amant erneut zu: Nur fünf Sekunden nach Wiederbeginn traf der Frankokanadier zum 2:0 für die Linzer - per Shorthander.

Riley Damiani brachte die Gäste mit dem Treffer zum 1:2 in der 53. Minute auf die Anzeigetafel. Keine zwei Minuten später hatte Kapitän Brian Lebler den Zwei-Tore-Vorsprung mit einem satten Schuss durch die Beine von Augsburg-Goalie Strauss Mann wieder her. Nach dem Treffer des Ex-Villachers Chris Collins 2:13 Minuten vor dem Ende zum 2:3 riskierten die Gäste noch einmal und nahmen den Goalie vom Eis. Henrik Neubauer konnte diesen Umstand vier Sekunden vor dem Ende zum 4:2-Endstand ins verwaiste Tor nützen.

Hören Sie auch die Eisbrecher-Podcastfolge mit Black-Wings-Neuzugang Henrik Neubauer:

Henrik Neubauer Stürmer der Black Wings Alle Folgen Black-Wings-Neuzugang Henrik Neubauer erzählt nach seinen ersten Wochen in Linz über die Eingewöhnungsphase, seine Ausbildungsjahre in Färjestad und seine Erlebnisse in den Nationalteams von Österreich und Schweden.

Das nächste Testspiel steigt am Sonntag, 1. September, auswärts ab 14.30 Uhr gegen Regensburg. Das nächste Heimspiel findet am Mittwoch, 4. September, 19.15 Uhr statt. Tickets gibt's unter tickets.blackwings.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.