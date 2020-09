Black Wings entzauberten den Meister

Gestern auf den Tag genau vor sechs Jahren hatten die Black Wings Eishockey-Rekordmeister KAC 9:0 aus der Klagenfurter Stadthalle geschossen. So hoch fiel der Sieg diesmal nicht aus, trotzdem war das 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) der Linzer Cracks beim amtierenden Champion im PULS24-Livematch bemerkenswert. Nach den Turbulenzen im Frühling und dem Absprung potenter Sponsoren haben Manager Gregor Baumgartner und Trainer Pierre Beaulieu mit überschaubaren Mitteln ein konkurrenzfähiges Team geformt, das auf allen Ebenen überzeugte.

Physisch präsent, defensiv – gestützt auf den bärenstarken Goalie David Kickert – stabil, über weite Strecken diszipliniert, das Mitteldrittel pfeilschnell überbrückend und offensiv permanent gefährlich – diese Performance nährt die Zuversicht für die kommenden Aufgaben. Zum Beispiel für das erste Liga-Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) in der Linz AG Eisarena gegen die Graz 99ers, die gestern Fehervar 6:4 bezwangen. Unter den Torschützen auf Seiten der Steirer waren übrigens zwei ehemalige Linz-Cracks: Hunter Fejes und Mario Altmann.

Jetzt sollen es andere Akteure für die Black Wings richten. Auf einen ist ohnehin seit geraumer Zeit Verlass: Brian Lebler. Der Kapitän schoss den EHC in Kärnten mit drei Toren auf die Siegerstraße. Nach exakt acht Minuten traf der 32-Jährige im Powerplay, nachdem Linz-Heimkehrer Andrew Kozek an alter Wirkungsstätte zweimal abgezogen hatte. Im Mitteldrittel erhöhte Lebler auf 2:0 (31.), nach Will Pelletiers Premierentreffer zum 3:0 (49.) stellte der gebürtige Klagenfurter noch auf 4:0 (55./pp2). Die Vorarbeit kam zum dritten Mal von Dragan Umicevic. Stark und verblüffend.

Unter normalen Umständen würde morgen an der Unteren Donaulände der Bär steppen, doch die Corona-Pandemie lässt maximal 1500 Fans zu. Bei der Meisterschafts-Generalprobe am vergangenen Sonntag (4:3 n. V. gegen Graz) waren übrigens 600 Besucher in der Halle.

Erster Tabellenführer ist Co-Favorit Salzburg. Die "Roten Bullen" fertigten den Villacher SV 6:1 ab.

