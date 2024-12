Black Wings: Ein Stimmungshoch im Eispalast

"Es gibt keinen Grund, irgendjemanden auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn du nur ein paar Prozent nachlässt, wirst du bestraft", weiß Black-Wings-Kapitän Brian Lebler. Also war auch gegen die "Torschlucker" der ICE Hockey League, die "Haie" aus Innsbruck, kein Schongang oder Minimalismus zu erwarten.

Die Linzer wurden im letzten Match vor Weihnachten ohne den am Oberkörper verletzten Stürmer Julian Pusnik ihrer Favoritenrolle gerecht und feierten vor der Saison-Rekordkulisse von 4607 Besuchern einen 4:2-(1:0, 1:1, 2:1)-Erfolg. Es war der neunte Heimsieg in Folge, der zehnte soll am Stefanitag (26. Dezember, 17.30 Uhr) gegen das starke Team aus Szekesfehervar folgen.

Morgen gönnt Wings-Coach Philipp Lukas seinen Cracks einen freien Tag, der Vormittag des Heiligen Abends steht dann im Zeichen eines lockeren und geselligen "Trainings" mit Spielerfrauen und Kindern. Auch das fällt in die Rubrik Teambuilding.

Nach dem Heiligen Abend kehren die Spieler am Nachmittag des 25. Dezember ins Training zurück, um für die Revanche gegen die Ungarn bereit zu sein. Fehervar brachte dem EHC die bis dato letzte Heimniederlage bei. Das war am 20. Oktober, Endstand 1:3. Lang, lang ist’s her.

Gegen Innsbruck präsentierten sich die Steinbach Black Wings zum zweiten Mal in den süßen Teddybär-Weihnachtstrikots, die schon am 6. Dezember beim 5:2 gegen Bozen Glück gebracht hatten. Das schmucke Outfit wird jetzt versteigert, darüber hinaus tut sich die Option einer Sammelbestellung für diese speziellen Dressen auf, weil sie bei den Fans sehr hoch im Kurs stehen.

Beliebt ist auch Brodi Stuart, der gegen die Tiroler sein erstes Tor nach einer schweren Knieverletzung erzielte. Es war das 1:0 nach exakt elf Minuten in einem Match, das von einem Offensivfeuerwerk der Oberösterreicher geprägt war. Allein 17:2 Schüsse im ersten Drittel, insgesamt 44:12 – das konnte sich sehen lassen.

Weitere Treffer waren demnach nur eine Frage der Zeit: Innsbrucks 1:1 (31.) aus dem Nichts war zwar ebenso wenig geplant wie das 2:2 (44.). Doch die Wings hatten ihre Nerven im Griff und dank Shawn St-Amant (36./pp), Niklas Würschl (52.) sowie Sean Collins (60./pp) das bessere Ende für sich.

Unverändert bissige Sharks

In der ÖEL, der dritthöchsten Spielklasse, festigten die Sharks Gmunden mit dem siebenten Sieg im neunten Saisonmatch ihre Position an der Tabellenspitze der Division Ost. Vor 380 Augenzeugen schossen Mathias Haiböck (3.), Laurens Ober (37.), Elias Koller (37.) und Marc-Andre Dorion (51./pp) einen 4:1-Erfolg über Meister Kapfenberg heraus. So war auch der krankheitsbedingte Ausfall der Krampusse verkraftbar. "Es ist schön, wie es im Moment für uns läuft", sagte der slowenische Torhüter Luka Gracnar, der 42 Schüsse entschärft hatte und zum Mann des Abends gekürt wurde.

