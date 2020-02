Black Wings: Ein Doppelschlag bringt Linz in Schwierigkeiten

Diese Eishockey-Qualifikationsphase ist nichts für schwache Nerven. Der Kampf um die drei noch offenen Play-off-Tickets spitzt sich schon nach der zweiten von zehn Runden und vor der Länderspielpause von Montag bis 10. Februar zu. Die sechs Teams sind nur durch fünf Punkte getrennt, die Black Wings verabsäumten es am Sonntag in Szekesfehervar, sich ein komfortables Guthaben zu verschaffen. Die Linzer, die den angeschlagenen Stürmer Hunter Fejes vorgeben hatten müssen, unterlagen 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) und haben jetzt nur noch drei Zähler Vorsprung auf den ominösen Strich.

Ausgerechnet in der stärksten Phase des EHC schlug das Pendel zugunsten der „Roten Teufel“ aus, der ungarische Serienmeister stellte mit einem Doppelschlag binnen 28 Sekunden die Weichen auf Erfolg – 2:0 (35.). Die Linzer, bei denen David Kickert das Tor hütete, waren nicht schlecht, aber nicht zwingend. Bei ihren Angriffsbemühungen fanden sie in Ex-Black-Wings-Goalie Mike Ouzas, der 33 der 34 Schüsse entschärfte, ihren Meister. Nur Brian Lebler vermochte den Kanadier in der 54. Minute zu überwinden, es war das 24. Saisontor des Kapitäns zum 1:2.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, das Ergebnis passt natürlich nicht“, sagte Verteidiger Raphael Wolf. „Wir haben unsere Chancen nicht ausgenützt und nicht genug Verkehr vor dem gegnerischen Tor erzeugt“, analysierte Co-Trainer Mark Szücs. Die Cracks bekommen jetzt zwei Tage frei, das nächste Match steigt am 11. Februar gegen Znojmo.

