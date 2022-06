Black Wings duellieren sich mit dem Halbfinalisten der tschechischen Liga

In weniger als hundert Tagen starten die Steinbach Black Wings Linz in die neue Eishockey-Ligasaison. Für die am 1. August beginnende Vorbereitung fixierte der Klub am Montag zwei Testspiele gegen Ceske Budweis. Am 21. August findest das erste Duell auswärts, eine Woche später das zweite in Linz statt.

Nach dem Aufstieg in die höchste tschechische Spielklasse vor zwei Jahren, erreichte Budweis in der abgelaufenen Saison überraschend das Halbfinale der Extraliga, wo das Team von Trainer Jaroslav Modry dem späteren Meister Sparta Prag unterlag.

In der Vorbereitung möchte Linz-Trainer Philipp Lukas möglichst viele Minuten im Realbetrieb absolvieren. Mit den beiden Duellen gegen Budweis, dem Testspielkracher daheim gegen die Eisbären Berlin und den Kräftemessen im Heimspiel gegen Laibach sowie dem Gastspiel in Straubing, umfasst der Vorbereitungskalender bereits fünf Testspiele. Die Teilnahme an einem internationalen Turnier Anfang September, sowie ein weiteres Heimspiel vor dem Auftakt in die win2day ICE Hockey League sind in der finalen Planung, schrieb der Klub in einer Aussendung.

Testübersicht:

11. August: Black Wings Linz - HK SZ Olimpija

19. August: Black Wings Linz - Eisbären Berlin

21. August: Ceske Budweis - Black Wings Linz

28. August: Black Wings Linz - Ceske Budweis