Black Wings: Drei Rückkehrer und eine Verlängerung

Shawn St-Amant (li.) bleibt zumindest bis 2025 in Linz.

Nach Goalie Rasmus Tirronen (32) unterschrieb auch Stürmer Shawn St-Amant (26), der in 20 Saisonmatches zehn Tore und zehn Assists verbucht hat, bis 2025. "Für mich war schnell klar, dass ich in Linz bleiben möchte, die gesamte Organisation ist fantastisch – vom Teamklima über die Trainer bis zu den Fans", sagte der Kanadier, den Coach Philipp Lukas in den höchsten Tönen lobt: "Er ist wertvoll für uns, wir hätten es nicht besser erwischen können." "Auf der Welle weitersurfen" Nach