Black Wings dank Gaffal-Hattrick in Nürnberg siegreich

Da werden Erinnerungen wach - zumindest bei Nürnberg-Trainer Tom Rowe. Der Ex-Coach der Steinbach Black Wings musste am Sonntagabend mit ansehen, wie Stefan Gaffal die Linzer zum Sieg über seine Ice Tigers schoss. Ausgerechnet Gaffal. Der Linzer war es auch, der die Black Wings am 6. März 2020 in Rowes vorletztem Spiel als Trainer der Wings - dem letzten vor eigenem Publikum - zum Heimsieg über den KAC schoss. Nach einem weiteren Sieg über die Kärntner wurde die Saison pandemiebedingt abgebrochen, und Rowe durch das neue Management entlassen, obwohl er die Linzer stets im Herzen behalten hat.

Aber der Reihe nach. Die Linzer traten in Nürnberg mit abermals durchgemischten Reihen an. In der ersten spielten Nico Feldner und Stefan Gaffal an der Seite von Sean Collins. Shawn St-Amant und Brian Lebler flankierten Graham Knott, Kilian Rappold und Emilio Romig spielten mit Center Brodie Stuart und Niklas Bretschneider centerte Linie vier zwischen Jakob Mitsch und Marco Brucker. Zwischen dem Pfosten stand wieder Rasmus Tirronen.

Im Vergleich zur Partie am Donnerstag in Budweis glückte der Start aus Sicht der Gäste: Stefan Gaffal brachte die Linzer nach Zuspiel von Lorenz Lindner mit 1:0 in Führung (8.). gut sechs Minuten später traf der Stürmer nach Feldner-Assist sogar zum 2:0. Nürnberg zeigte sich im zweiten Drittel verbessert und konnte durch Evan Barratt auf 1:2 verkürzen (28.). Ebenjener traf im Schlussdrittel (52.) nicht unverdient zum 2:2-Ausgleich. Zumal Nürnberg in den Schlussminuten der regulären Spielzeit ein Powerplay hatte.

Weil auch die Verlängerung keine Entscheidung brachte, musste ein Penaltyschießen entscheiden. Während Roman Kechter, Charlie Gerard und Evan Barratt für die Gastgeber sowie Graham Knott für die Linzer mit ihren Versuchen scheiterten, traf Gaffal auch den letztlich entscheidenden Penalty.

Der achte und damit die Preseason beschließende Test gegen Straubing steht am kommenden Samstag, 9. September, in der Linz-AG-Eisarena gegen die Straubing Tigers auf dem Programm. Die Bayern unterlagen am Sonntag dem VSV mit 1:5.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.