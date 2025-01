Black-Wings-Coach Philipp Lukas: "Es ist natürlich bitter"

Abhaken, gut essen, gut schlafen, regenerieren, wieder aufstehen, durchstarten – das ist das Motto der Steinbach Black Wings nach der unglücklichen 3:4-Niederlage nach Verlängerung im Eishockey-Schlüsselmatch beim Villacher SV. Die Linzer haben – nach dominantem ersten Drittel – eine 2:0-Führung (22.) aus der Hand gegeben, letztlich aber einen Punkt, der im Kampf um ein direktes Play-off-Ticket wichtig werden kann, mitgenommen.

"Es ist natürlich bitter, weil wir unsere Chancen hatten. Ich hadere ein bisschen mit der Konstanz. Wir brauchen alle vier Linien, wenn wir gewinnen wollen", sagte Coach Philipp Lukas im Gespräch mit dem Mister Liveticker der OÖN, Markus Prinz.

Nach einer Nacht in Villach wartet am Mittwoch (19.45 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) auswärts der finanziell nicht auf Rosen gebettete Tabellen-Vorletzte Asiago. Vielleicht hat dann Wings-Stürmer Graham Knott, der Doppel-Torschütze in Kärnten (8., 36./pp), sein Visier wieder gut eingestellt.

Verteidiger Gerd Kragl bleibt jedenfalls zuversichtlich: "Es ist eine intensive Phase, es geht jetzt um jeden Punkt. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und neu angreifen."

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

