Black Wings bitten deutschen Meister zum Vorbereitungs-Duell

Noch in der Vorwoche konnten sich die Eisbären Berlin in der DEL-Finalserie gegen Red Bull München auswärts mit einem 5:0-Sieg zum deutschen Meister krönen, bereits jetzt schielt man aber schon in Richtung neue Saison. Weil die Berliner im Salzkammergut ein Trainingslager abhalten werden, liegt der Entschluss nahe, ein Kräftemessen mit den Black Wings zu veranstalten. Dieses findet am 19. August in der Linzer Eisarena statt.

Für das Team von Philipp Lukas und Co kommt es damit nach nur wenigen Wochen zu einem wahren Härtetest: Der Meisterkader der Berliner umfasste neben Mathias Niederberger, Marcel Noebels, Leo Pföderl oder Frank Hördler arrivierte deutsche Kräfte, sondern mit Zach Boychuk, und Frans Nielsen zwei NHL-Veteranen sowie mit Johan Södergran und Dominik Bokk zwei gedraftete Junge. Es kommt also viel Qualität und vor allem viel Tempo auf die Black Wings zu.

Neben den Eisbären Berlin werden die Linzer in der Saisonvorbereitung auch gegen andere Vereine aus der DEL auf das Eis gehen. Solche gab's schon öfters, ein Duell mit dem amtierenden deutschen Meister aber noch nie.

Karten dafür kann man sich bereits ab 18. Mai mit dem Erwerb einer Saisonkarte sichern. In den Dauerkarten sind nämlich sämtliche Vorbereitungsspiele inkludiert. Weitere Details lesen Sie auf blackwings.at.

Der vorläufige Kader der Black Wings für die Saison 2022/23

Torhüter:

Thomas Höneckl (AUT)

Rasmus Tirronen (FIN)

Verteidiger:

Gerd Kragl (AUT)

Ramon Schnetzer (AUT)

Raphael Wolf (AUT)

Martin Schumnig (AUT)

Stürmer:

Niklas Bretschneider (AUT)

Marco Brucker (AUT)

Stefan Gaffal (AUT)

Andreas Kristler (AUT)

Alexander Lahoda (AUT)

Brian Lebler (AUT/CAN)

Julian Pusnik (AUT)

Emilio Romig (AUT)

Dennis Sticha (AUT)

Trainer:

Philipp Lukas (AUT)

Mark Szücs (AUT/CAN)

Jürgen Penker (AUT)

Mehr zur neuen Saison hören Sie im Podcast mit Cheftrainer und Sportdirektor Philipp Lukas: