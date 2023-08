Black Wings bezwangen slowakischen Erstligisten in Testspiel 4:2

Die Linzer, die kurzfristig auf Kapitän Brian Lebler verzichten mussten, starteten aktiv in die Partie, eroberten vor allem in der neutralen Zone viele Scheiben und wussten die slowakischen Gäste in deren Drittel zu beschäftigen. Neuzugang Nico Feldner, der die Position von Brian Lebler in der ersten Linie einnehmen durfte, vertrat den Torschützen vom Dienst würdig: Nach einem Würschl-Schuss lenkte der gebürtige Tiroler die Scheibe zum 1:0 ins Tor. Der Jubel der 1653 Zuschauer war noch nicht ganz verebbt, als die Linzer eine Überzahlmöglichkeit zugesprochen bekamen. In dieser war der als Assistant-Captain agierende Emilio Romig ein Aktivposten und konnte in der 8. Minute einen Schuss zwischen Stange und Fanghand von Goalie Ovecka zum 2:0 platzieren.

Unmittelbar darauf kam Nove Zamky zu einer ersten Möglichkeit, weil die Linzer Defensivabteilung die Scheibe im Spielaufbau fahrlässig vertendelte. Rasmus Tirronen konnte sich ein erstes Mal auszeichnen. Auch danach bot sich den Gästen immer wieder die Chance nach Fehlern im Spielaufbau.

In der 26. Minute ging Nove Zamky ein erstes Mal ins Powerplay, weil Matt MacKenzie nach einem Foul in die Kühlbox musste. Doch statt des 2:1 fiel das 3:0. Brodi Stuart fuhr mit viel Tempo ins Angriffsdrittel, legte ab auf Christoph Tialler, der Ovecka mit einem platzierten Schuss bezwingen konnte. Shawn St-Amant legte zwei Minuten später noch einen Treffer nach, wobei die Scheibe von einem Gegenspieler in die Maschen abgelenkt wurde.

Der slowakische Erstligist verkürzte noch im zweiten Abschnitt durch einen Distanzschuss von Andrej Hatala (32.) auf 1:4. Im Schlussdrittel gelang Marc-Olivier Roy das 2:4. Danach waren die Linzer dem fünften Tor näher, als Nove Zamky dem Anschlusstreffer.

Das nächste Spiel der Linzer in der Saisonvorbereitung steigt am Samstag in Kitzbühel gegen den DEL-Klub Iserlohn. Das nächste Heim-Testspiel geht am Freitag, 25. August gegen den DEL2-Klub Bad Nauheim über die Bühne.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

